В Улброке мужчина до последнего вздоха боролся с пламенем в своей квартире 0 1045

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Улброке мужчина до последнего вздоха боролся с пламенем в своей квартире
ФОТО: скриншот видео TV3

В Улброке погиб мужчина, который до последнего пытался потушить возникший в его квартире пожар. Человек слишком долго находился в дыму, и, к сожалению, окружающим не удалось его спасти, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Первыми на улицу Пелду прибыли сотрудники Государственной полиции и муниципальной полиции, которые ещё до приезда пожарных эвакуировали жильцов дома.

«В одной из квартир была обнаружена лежащая и не способная самостоятельно передвигаться женщина. Совместно с сотрудниками Государственной полиции её вынесли наружу. Прибывшему Государственному пожарно-спасательному службе (ГПСС) была обеспечена охрана общественного порядка вокруг дома», — сообщил начальник участка Стопиньского–Ропажского отделения Ропажского края Сандис Гедоминскис.

Пожар возник на третьем этаже здания, где, по словам соседей, живёт пожилая пара. Женщина на выходные уехала, а мужчина остался дома один.

Юрий, живущий прямо по соседству, вечером услышал за стеной писк — похожий на дымовой датчик. Выйдя в лестничную клетку, он шума не услышал, на стук сосед не отвечал, а входная дверь была заперта:

«Пока я сходил за телефоном и вернулся, дверь уже была открыта. Но он зашёл обратно в квартиру. В комнате всё горело. Он сказал, что нужно вызывать спасателей. Я сказал, чтобы он выходил, но он не вышел. Я стал стучать к соседям, чтобы они эвакуировались. Так он и не вышел».

Находиться в лестничной клетке было уже невозможно, и Юрий вместе с соседями вышел на улицу. Вернуться за домашними животными не было никакой возможности — они остались в квартире мужчины.

«Для тушения и спасательных работ были задействованы пять единиц техники, всего работали 17 пожарных. На месте происшествия эвакуировали девять жителей, двое были спасены, но один, к сожалению, погиб. В горящей квартире было найдено тело погибшего человека», — рассказал пожарный.

Пожарные напоминают, что в первую очередь нужно звонить спасателям и только затем оценивать свои силы в попытке потушить огонь. В большинстве случаев неподготовленный человек не способен справиться с пожаром, разве что, например, горит мусор в металлической урне, где пламя не может легко распространиться и можно использовать огнетушитель.

«Важно не переоценивать свои силы и не сравнивать себя с профессиональными пожарными, которые знают, как ликвидировать пожар. Огонь может стать неконтролируемым буквально за минуты или даже секунды. При горении обычных бытовых предметов выделяются очень вредные химические вещества, которые могут вызвать сильное отравление или даже смерть после нескольких вдохов, даже если сначала кажется, что дым не опасен», — подчёркивает пожарный.

«Человек не курил, может, это была свеча в венке или что-то такое. Когда я открыл дверь, горело там, где стоит стол со стульями», — говорит сосед.

Причину трагедии установит полиция, но стоит напомнить, что в преддверии праздников очень многие пожары происходят именно из-за оставленных без присмотра свечей. Свечи в венках, на ёлках или где-либо ещё можно зажигать только находясь рядом и постоянно наблюдая за ними.

«Если это настоящая ёлка, даже если она искусственная, она может быть опасной. Но живая ёлка, которая уже подсохла, особенно легко воспламеняется. Она горит очень быстро, пламя распространяется стремительно и сильно, поэтому дома я не использую открытый огонь на ёлке», — напоминает пожарный.

ТВ3

#пожар #Латвия #трагедия #эвакуация #безопасность #спасатели
