Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов 1 183

Политика
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Премьер заверила, что у коалиции сейчас большинство голосов
ФОТО: LETA

Процесс рассмотрения бюджета показал, что коалиция имеет в парламенте большинство в 52 голоса, заявила в среду в интервью телеканалу ТВ3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), оценивая стабильность возглавляемой ею коалиции.

Силиня отметила, что после утверждения бюджета она планирует обсудить с коалиционными партиями, какие вопросы те считают приоритетными для решения в оставшийся до выборов Сейма период.

Силиня подчеркнула, что в ходе предстоящих переговоров важно учитывать "внутренние ощущения" коалиционных партнеров. По ее словам, следует обсудить вопросы, которые "подняли температуру" внутри коалиции и привели к тому, что отдельные депутаты в ряде голосований предпочли присоединиться к оппозиции.

Силиня вновь призвала коалиционные партии "вдохнуть воздух" и определить, способны ли они в оставшийся до выборов период работать совместно и обеспечивать стабильность правительства, несмотря на различные политические влияния.

Отвечая на вопрос о том, как реагировать на допущенные нарушения коалиционного договора, Силиня заявила, что в предвыборный период естественно стремление партий позиционироваться и демонстрировать различия. При этом она признала, что значительные разногласия действительно подрывают стабильность правительства.

При этом премьер-министр отметила, что ни один из партнеров по коалиции не выражал недоверия другим и ни один министр не был отправлен в отставку. Однако в настоящее время возможностей для расширения коалиции не наблюдается.

Обсуждая другие актуальные политические вопросы, Силиня не согласилась с утверждением о том, что правительство нарушает собственное обязательство ограничить рост вознаграждений до 2,6%. По ее словам, зафиксированный предпринимателями рост зарплат на 6,7% произошел за счет увеличения зарплат сотрудников органов внутренних дел, для чего было сделано осознанное исключение.

В вопросе господдержки деревообрабатывающих предприятий Силиня допускает, что на правительственном уровне может потребоваться инициировать служебную проверку, чтобы более детально оценить принятые решения и их обоснованность.

Читайте нас также:
#выборы #зарплаты #бюджет #коалиция #парламент #правительство #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го декабря

    Интересно, а они вообще начнут хоть как - то работать до выборов, получая за это наши налоговые деньги?

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс.
Изображение к статье: Не умереть в очереди к врачу: как электронная система поможет увеличить доступность медуслуг за госсчет Эксклюзив!
Изображение к статье: Дорожная песня Ринкевича: президент вернул Сейму уже второй законопроект
Изображение к статье: Министр здоровья обещает чудо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео