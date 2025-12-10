Процесс рассмотрения бюджета показал, что коалиция имеет в парламенте большинство в 52 голоса, заявила в среду в интервью телеканалу ТВ3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), оценивая стабильность возглавляемой ею коалиции.

Силиня отметила, что после утверждения бюджета она планирует обсудить с коалиционными партиями, какие вопросы те считают приоритетными для решения в оставшийся до выборов Сейма период.

Силиня подчеркнула, что в ходе предстоящих переговоров важно учитывать "внутренние ощущения" коалиционных партнеров. По ее словам, следует обсудить вопросы, которые "подняли температуру" внутри коалиции и привели к тому, что отдельные депутаты в ряде голосований предпочли присоединиться к оппозиции.

Силиня вновь призвала коалиционные партии "вдохнуть воздух" и определить, способны ли они в оставшийся до выборов период работать совместно и обеспечивать стабильность правительства, несмотря на различные политические влияния.

Отвечая на вопрос о том, как реагировать на допущенные нарушения коалиционного договора, Силиня заявила, что в предвыборный период естественно стремление партий позиционироваться и демонстрировать различия. При этом она признала, что значительные разногласия действительно подрывают стабильность правительства.

При этом премьер-министр отметила, что ни один из партнеров по коалиции не выражал недоверия другим и ни один министр не был отправлен в отставку. Однако в настоящее время возможностей для расширения коалиции не наблюдается.

Обсуждая другие актуальные политические вопросы, Силиня не согласилась с утверждением о том, что правительство нарушает собственное обязательство ограничить рост вознаграждений до 2,6%. По ее словам, зафиксированный предпринимателями рост зарплат на 6,7% произошел за счет увеличения зарплат сотрудников органов внутренних дел, для чего было сделано осознанное исключение.

В вопросе господдержки деревообрабатывающих предприятий Силиня допускает, что на правительственном уровне может потребоваться инициировать служебную проверку, чтобы более детально оценить принятые решения и их обоснованность.