Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли было уберечь пенсионерку от трагедии, если бы самоуправление действовало активнее 1 1060

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли было уберечь пенсионерку от трагедии, если бы самоуправление действовало активнее
ФОТО: скриншот видео TV3

В выходные в Валмиерском крае погибла женщина – вероятнее всего, в результате неосторожности: она растопила печь, оставила дверцу открытой и задохнулась в дыму. В прошлом с ней уже происходили подобные инциденты, и соседям не раз приходилось брать на себя роль спасателей, чтобы уберечь её, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Возникает вопрос — сделала ли Коценская волость всё возможное, чтобы помочь пожилой женщине, проживавшей в муниципальной квартире?

Когда жильцы дома вышли в коридор, сразу стало ясно — нужно звать пожарных: лестничная клетка была полна дыма. Очаг возгорания спасателям долго искать не пришлось — им оказалась печь, которую растопила пожилая соседка.

«У неё печка сломанная была, да, у неё там печь — сгорело где-то два квадратных метра», — рассказывает местный житель Ральф.

Спасатели нашли пенсионерку лежащей прямо в квартире — к сожалению, она отравилась дымом и скончалась. Помимо переживаний, местных жителей гложет ощущение, что иначе закончиться это не могло — пенсионерка уже давно имела привычку растапливать печь и оставлять её открытой. Это уже имело последствия: год назад Ральфу с братом пришлось спасать её из-за дыма.

«У неё какая-то болезнь была. Она подожгла одежду, потом пожарные её вниз спустили — надеялись, что там будет удобнее», — говорит Ральф.

После того первого пожара самоуправление решило переселить женщину в более удобную и доступную квартиру на первом этаже. Однако проблемы не закончились, и местные задаются вопросом — почему её оставили одну и без присмотра?

«У неё дома был жуткий бардак. Она один раз чуть весь дом не сожгла. Самоуправление ничего не делало, не приезжали смотреть», — утверждает соседка.

Однако в управе Коценской волости рисуют иную картину — они утверждают, что навещали женщину регулярно, часто вместе с представителями соцслужбы и время от времени подключали услуги по уходу на дому. Общаться с жительницей было нелегко:

«Возраст, всё вместе! Делала всё по-своему — летом, например, решила уйти в лес за ягодами и грибами. Печь топит — уходит. При этом была в здравом уме и от всего отказывалась. Говорили, что поедем в больницу на анализы — “Нет, не надо, оставьте меня в покое!”».

Тем не менее на прошлой неделе самоуправлению вместе с соцслужбой всё же удалось уговорить женщину переехать в пансионат. Она уже готовилась к переезду, но роковая судьба вмешалась: «И наконец-то она согласилась. Последнюю неделю была такая жизнерадостная — такой мы её никогда не видели. Итог – довольно печальный».

Скорее всего, Коценская волость восстановит квартиру, и туда поселится новый человек под наблюдением социальной службы.

ТВ3

Читайте нас также:
#пожар #трагедия #безопасность #профилактика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
2
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    То есть это социальная квартира и старого, больного человека, возможно не в себе, поселили и знали какая ситуация с ней. Если на фото это то о чем говорится, то в социальной службе сидят преступники, которые должны сидеть в тюрьме. И даже не ради этой бабушки, которую тоже жаль, а ради того, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся, и каждый может попасть в подобную ситуацию, а работник, который получает деньги из наших налогов, скажет ну, бывает, сама виновата.

    19
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Улброке мужчина до последнего вздоха боролся с пламенем в своей квартире
Изображение к статье: Такой национальный имидж создали разработчики Диэллы. Иконка видео
Изображение к статье: Смерть двух строителей на восточной границе: ответственные службы уклоняются от конкретики
Изображение к статье: Пандемии давно нет, а дело о подделке Римшевичем сертификата вакцинации от Covid-19 все еще рассматривает суд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: 16-летний дрифтующий подросток устроил аварию. Никто из родственников даже не извинился
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео