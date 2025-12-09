В выходные в Валмиерском крае погибла женщина – вероятнее всего, в результате неосторожности: она растопила печь, оставила дверцу открытой и задохнулась в дыму. В прошлом с ней уже происходили подобные инциденты, и соседям не раз приходилось брать на себя роль спасателей, чтобы уберечь её, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Возникает вопрос — сделала ли Коценская волость всё возможное, чтобы помочь пожилой женщине, проживавшей в муниципальной квартире?

Когда жильцы дома вышли в коридор, сразу стало ясно — нужно звать пожарных: лестничная клетка была полна дыма. Очаг возгорания спасателям долго искать не пришлось — им оказалась печь, которую растопила пожилая соседка.

«У неё печка сломанная была, да, у неё там печь — сгорело где-то два квадратных метра», — рассказывает местный житель Ральф.

Спасатели нашли пенсионерку лежащей прямо в квартире — к сожалению, она отравилась дымом и скончалась. Помимо переживаний, местных жителей гложет ощущение, что иначе закончиться это не могло — пенсионерка уже давно имела привычку растапливать печь и оставлять её открытой. Это уже имело последствия: год назад Ральфу с братом пришлось спасать её из-за дыма.

«У неё какая-то болезнь была. Она подожгла одежду, потом пожарные её вниз спустили — надеялись, что там будет удобнее», — говорит Ральф.

После того первого пожара самоуправление решило переселить женщину в более удобную и доступную квартиру на первом этаже. Однако проблемы не закончились, и местные задаются вопросом — почему её оставили одну и без присмотра?

«У неё дома был жуткий бардак. Она один раз чуть весь дом не сожгла. Самоуправление ничего не делало, не приезжали смотреть», — утверждает соседка.

Однако в управе Коценской волости рисуют иную картину — они утверждают, что навещали женщину регулярно, часто вместе с представителями соцслужбы и время от времени подключали услуги по уходу на дому. Общаться с жительницей было нелегко:

«Возраст, всё вместе! Делала всё по-своему — летом, например, решила уйти в лес за ягодами и грибами. Печь топит — уходит. При этом была в здравом уме и от всего отказывалась. Говорили, что поедем в больницу на анализы — “Нет, не надо, оставьте меня в покое!”».

Тем не менее на прошлой неделе самоуправлению вместе с соцслужбой всё же удалось уговорить женщину переехать в пансионат. Она уже готовилась к переезду, но роковая судьба вмешалась: «И наконец-то она согласилась. Последнюю неделю была такая жизнерадостная — такой мы её никогда не видели. Итог – довольно печальный».

Скорее всего, Коценская волость восстановит квартиру, и туда поселится новый человек под наблюдением социальной службы.

ТВ3