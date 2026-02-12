Служба госбезопасности (СГБ) 2 февраля призвала предъявить жителю Латвии обвинение в незаконном предоставление услуг по программированию предприятию, находящемуся в России, сообщает LSM.lv. СГБ Латвии указала, что оказание этих услуг является нарушением санкций, установленных Европейским Союзом.

Уголовный процесс по факту нарушения санкций ЕС СГБ начала 14 апреля прошлого года.

В ходе расследования установлено, что с 2022 года лицо дистанционно оказывало услуги по программированию предприятию в России. Кроме того, несколько месяцев это лицо получало зарплату на счет российского «Альфа-Банк», включенного в санкционные списки ЕС, тем самым, вопреки запрету, обеспечивая компанию, находящуюся под санкциями, финансовыми средствами. Правда по факту выходит, что это заказчик обеспечивал программиста финансами, выплачивая ему зарплату...

СГБ напоминает, что в ответ на развязанную Россией войну в Украине жителям стран — членов ЕС запрещено оказывать услуги по программированию и многие другие услуги предприятиям в России. Также жителям стран — членов ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять финансовые средства и экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные списки ЕС.