Латвийцу грозит срок за программирование для российской фирмы

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.02.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Латвийцу грозит срок за программирование для российской фирмы
ФОТО: pixabay

Служба госбезопасности (СГБ) 2 февраля призвала предъявить жителю Латвии обвинение в незаконном предоставление услуг по программированию предприятию, находящемуся в России, сообщает LSM.lv. СГБ Латвии указала, что оказание этих услуг является нарушением санкций, установленных Европейским Союзом.

Уголовный процесс по факту нарушения санкций ЕС СГБ начала 14 апреля прошлого года.

В ходе расследования установлено, что с 2022 года лицо дистанционно оказывало услуги по программированию предприятию в России. Кроме того, несколько месяцев это лицо получало зарплату на счет российского «Альфа-Банк», включенного в санкционные списки ЕС, тем самым, вопреки запрету, обеспечивая компанию, находящуюся под санкциями, финансовыми средствами. Правда по факту выходит, что это заказчик обеспечивал программиста финансами, выплачивая ему зарплату...

СГБ напоминает, что в ответ на развязанную Россией войну в Украине жителям стран — членов ЕС запрещено оказывать услуги по программированию и многие другие услуги предприятиям в России. Также жителям стран — членов ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять финансовые средства и экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные списки ЕС.

#СГБ #Латвия #уголовный процесс #Россия
Оставить комментарий

(9)
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го февраля

    В очередной пакет ссанкций надо включить требование запретить смотреть в сторону восхода Солнца - ведь там Россия. И писать против ветра - у западников не получается, значит, никто не должен!

    36
    3
  • З
    Злой
    12-го февраля

    Что будет делать эта структура из 3 букв когда всё закончится, также высасывать наши налоги?

    56
    5
  • С
    Сарказм
    Злой
    12-го февраля

    Что именно закончится? пуйлу черенок от лопаты воткнут? Или РФ развалится? Без выполнения этих условий, к сожалению, у всех структур безопасности в цивилизованной части Европы работы будет валом.

    3
    71
  • З
    Злой
    Злой
    12-го февраля

    Когда закончится психоз идиотов, что они будут делать, так и жрать наши деньги?

    49
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    12-го февраля

    Суля по некоторым репликам, психоз у русофрбрв в самом разгаре. :)

    42
    1
  • С
    Сарказм
    Злой
    12-го февраля

    Как я много раз уже говорил, психоз у фашистских режимов, уже развязавших войну, заканчивается только с гибелью этих самых режимов. Поэтому повторяю вопрос: есть данные о сроках ликвидации путинского режима? Нет? Когда будут - заходите, поговорим о "жрании денег"

    4
    41
  • A
    Anim
    Злой
    12-го февраля

    Сарказм, ты прав.

    Бандеровский режим развязал войну в 2014 - и вот, он уже в агонии.

    38
    2
  • С
    Сарказм
    Злой
    12-го февраля

    Агония разве что у твоего ватного моска, несмущего несусветную чушь ил телевизора

    2
    20
  • 010725
    010725
    Злой
    13-го февраля

    Ну, это не сложно представить. Будет бусифицировать прохожих и возвращать домой после уплаты выкупа. Не только Украина учится у Латвии вымирать ударными темпами, но и Латвия учится у Украины.

    4
    1
Читать все комментарии

