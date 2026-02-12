Вчера на территории автовокзала Валмиеры трое молодых людей напали на юношу 2011 года рождения, причинив ему телесные повреждения, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Во время конфликта нападавшие оказали сопротивление и напали также на сотрудников Государственной полиции, которые заметили происходящее и вмешались в ситуацию. По факту случившегося начат уголовный процесс по статьям о хулиганстве и нападении на представителя власти, все трое задержаны.

11 февраля 2026 года в 18:37 в Валмиерском крае, в Валмиере, на улице Стацияс, на территории автовокзала Валмиеры, между несколькими лицами произошла драка, в ходе которой трое напали на одного подростка.

На место происшествия оперативно прибыл наряд Государственной полиции. По прибытии было установлено, что молодые люди 2005, 1999 и 2001 годов рождения грубо нарушили общественный порядок и вступили в физический конфликт с юношей 2011 года рождения, причинив ему телесные повреждения. Пострадавший с ушибами был доставлен в медицинское учреждение.

Согласно первоначальной информации, конфликт начался после того, как пострадавший сделал замечание компании по поводу разбитой бутылки. После замечания между участниками вспыхнула драка.

Происходящее заметили сотрудники Государственной полиции, которые незамедлительно вмешались. Однако нападавшие оказали активное сопротивление и напали на полицейских. Все трое были оперативно задержаны и доставлены в участок для выяснения обстоятельств.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статьям о хулиганстве и нападении на представителя власти. Один из сотрудников Государственной полиции после инцидента обратился в медицинское учреждение.

Все трое задержанных помещены в изолятор временного содержания. Следует отметить, что данная компания ранее уже была известна Государственной полиции.

Государственная полиция призывает очевидцев происшествия, которые могут предоставить информацию, звонить по телефону 112.