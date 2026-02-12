Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Валмиере задержаны три человека за хулиганство и нападение на представителя власти 2 549

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Валмиере задержаны три человека за хулиганство и нападение на представителя власти

Вчера на территории автовокзала Валмиеры трое молодых людей напали на юношу 2011 года рождения, причинив ему телесные повреждения, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Во время конфликта нападавшие оказали сопротивление и напали также на сотрудников Государственной полиции, которые заметили происходящее и вмешались в ситуацию. По факту случившегося начат уголовный процесс по статьям о хулиганстве и нападении на представителя власти, все трое задержаны.

11 февраля 2026 года в 18:37 в Валмиерском крае, в Валмиере, на улице Стацияс, на территории автовокзала Валмиеры, между несколькими лицами произошла драка, в ходе которой трое напали на одного подростка.

На место происшествия оперативно прибыл наряд Государственной полиции. По прибытии было установлено, что молодые люди 2005, 1999 и 2001 годов рождения грубо нарушили общественный порядок и вступили в физический конфликт с юношей 2011 года рождения, причинив ему телесные повреждения. Пострадавший с ушибами был доставлен в медицинское учреждение.

Согласно первоначальной информации, конфликт начался после того, как пострадавший сделал замечание компании по поводу разбитой бутылки. После замечания между участниками вспыхнула драка.

Происходящее заметили сотрудники Государственной полиции, которые незамедлительно вмешались. Однако нападавшие оказали активное сопротивление и напали на полицейских. Все трое были оперативно задержаны и доставлены в участок для выяснения обстоятельств.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статьям о хулиганстве и нападении на представителя власти. Один из сотрудников Государственной полиции после инцидента обратился в медицинское учреждение.

Все трое задержанных помещены в изолятор временного содержания. Следует отметить, что данная компания ранее уже была известна Государственной полиции.

Государственная полиция призывает очевидцев происшествия, которые могут предоставить информацию, звонить по телефону 112.

Читайте нас также:
#полиция #преступность #хулиганство #уголовный процесс #задержание #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    12-го февраля

    Раньше осуждал, сегодня скажу- молодец, молодёжь!

    6
    8
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Злой
    12-го февраля

    От сердца желаю тебе этих молодцов,как-нибудь вечерком встретить, но в полицию не иди жаловаться что по башке получил!

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео