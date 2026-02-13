В городе Кызыл Республики Тыва произошло чудовищное преступление. По версии следствия, двое молодых парней насмерть забили незнакомого молодого человека коньками. В убийстве подозревают членов местного хоккейного клуба. Родные погибшего боятся, что юноши смогут избежать наказания.

22-летний Байыр Билекпен возвращался домой после прогулки с одногруппниками. Время было позднее, почти три часа ночи. Но выходные ведь, кто в его годы не гулял до рассвета?

По данным СУ СК РФ по республике Тыва, на улице Кечил-оола, совсем недалеко от дома, Байыру встретились двое незнакомцев. Такие же молодые парни, гулявшие по району после катания на катке. Пока не ясно наверняка, что именно произошло дальше. По предварительным данным, парни попросили у Байыра сигарету. Тот отказал. И это решение стало роковым для молодого студента.

Завязалась ссора, затем драка, в ходе которой молодые люди повалили Байыра на землю и начали бить его ногами по телу, голове и лицу. Причем с такой дикой жестокостью, будто знали его и хотели за что-то отомстить студенту.

Уже через минуту в ход пошли коньки с заточенными лезвиями. Нападавшие схватили их за шнурки и со всей силы стали бить по голове юноши. Момент избиения попал на записи уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что дикари нанесли почти 30 ударов. Каждый из них был настолько сильным, что от лица молодого парня ничего не осталось.

Что произошло дальше, родные не знают. Видимо, кто-то из прохожих или жителей ближайших домов вызвал скорую. На тот момент Байыр был ещё жив. Его быстро доставили в больницу и попытались спасти. Но студент ушел из жизни прямо на руках медиков.

Искали двое суток

В семье Байыра всего шесть человек: двое родителей, три дочки и он — единственный сын.

«Я младшая из сестер, брат младше меня на 12 лет. Поэтому он в семье самый долгожданный и желанный ребенок. Мальчик», — рассказала сестра погибшего Эмилия.

Между детьми и родителями были отличные отношения. Члены семьи были близки друг другу, вместе отмечали праздники, и между ними не было скандалов и ссор. Родня часто созванивалась, чтобы узнать, как у всех дела.

Накануне трагедии, в районе пяти часов вечера, папа как раз позвонил сыну узнать, где он. Байыр на тот момент уже пошел гулять с друзьями. В следующий раз они созвонились около полуночи — с юношей также было все хорошо. Паниковать родные начали только утром, когда узнали, что Байыр не вернулся домой и больше не выходил на связь.

В тот же день родные пошли в полицию. Написали заявление, стали распространять информацию о пропавшем и связываться со всеми его друзьями. Но никто не знал, куда он исчез. Чуть позже семье удалось найти телефон Байыра. Он был у дворника, работавшего во дворе, где произошла трагедия.

«Когда мы приехали, он вытащил телефон сына. Сказал, что мобильник стоит дорого и в чехле телефона есть водительские права. Поэтому потребовал вознаграждение за находку. Я ему сказал, что переведу по номеру. Но тот отказался. Тогда мне пришлось ехать в магазин и в банкомате снимать 3 тысячи рублей. Так я забрал телефон сына. У меня плохое зрение и, осмотрев смартфон, я не заметил чего-то странного. Лишь младшая дочь обратила внимание, что на нем была кровь», — рассказал отец погибшего Михаил Билекпен тувинскому каналу 108.

Двое суток родные не знали, где Байыр. Его искали по всему городу и близкие, и одноклассники, и друзья, и коллеги из института. Каждый надеялся, что с юношей все хорошо. Думали, что его кто-то запугивает, и он просто временно прячется. Но надежды быстро разбились о реальность, когда родителям поступил внезапный звонок. На другом конце провода был полицейский. Он вызвал семью в морг.

«Поехали туда все вместе. С одной мыслью, лишь бы это был не он. Надеялись, что сын у друзей. Когда зашли в морг, нам сказали пройти в зал на опознание. Лицо было неузнаваемым. Но я же знаю своего сына с младенчества, и сразу узнал по телосложению. Работник сказал, чтобы мы посмотрели на руки. Там были его оберег и кольцо», — объяснил Михаил.

И мухи не обидел

Представить, что испытали родные в тот момент, невозможно. Лишь неутолимая боль и один вопрос: за что?

«В семье мы взрослых именами даже не называем, обязательно обращаемся угбай — сестра, и акый — брат. А к маленьким обращались дунмай, ним — младший брат или сестра. Мы очень ждали рождения брата, теперь не знаем, как дальше жить без него», — с горечью отметила Эмилия.

22-летний Байыр был студентом медицинского института и, как говорят друзья, душой компании. Парень был спокойным, добрым, общительным. Всегда интеллигентно обращался с девушками и не мог поднять руку даже на парней, в драку никогда не лез.

Главной его страстью был волейбол. Вся комната студента завешана грамотами, дипломами и медалями за выдающиеся успехи в этом виде спорта. В школьные годы Байыр также увлекался творчеством. Участвовал в конкурсах рисунков, выступал на сцене как певец, а однажды даже получил звание «Мини-мистер».

Семья простилась с Байыром на днях. Его похоронили в черном костюме и шапке, а в могилу ему положили красные розы, волейбольный мяч, игрушечную машинку и другие личные вещи, которые были ему дороги. Как ни старался танатопрактик загримировать погибшего, все равно осталось заметно, что лицо покрыто синяками, а челюсть раздроблена коньком.

Хотят оказаться на свободе

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. По подозрению в совершении преступления задержали двух молодых людей: жителей Бай-Тайгинского района в возрасте 19 и 22 лет. Оба — члены местного хоккейного клуба. Следователи утверждают, что раньше они с Байыром знакомы не были. Суд отправил их в СИЗО.

Что именно произошло в тот вечер, пока знают только подозреваемые. Был ли всему виной отказ дать сигарету или просто личная неприязнь — покажет следствие. Семья погибшего предполагает, что нападавшие поджидали конкретного человека и просто перепутали Байыра со своей целью.

Неназваный источник сообщил родным погибшего, что подозреваемые пытаются избежать наказания, и теперь семья Байыра боится, что молодые люди окажутся на свободе.

«В нашем роду нет такого, чтобы кто-то мстил или говорил плохие слова. Наша главная цель, чтобы провели полное расследование и вынесли справедливый приговор», — подытожила сестра Байыра.