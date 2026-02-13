Сразу три дела против британского писателя Нила Геймана и его экс-супруги, певицы Аманды Палмер по делу о торговле людьми рассыпались в американских судах, сообщает Associated Press. Иски подавала бывшая няня их детей Скарлетт Павлович, гражданка Новой Зеландии.

Павлович утверждала, что познакомилась с Палмер в Окленде (Новая Зеландия) в 2020 году, когда та еще была замужем за Гейманом. Супруга писателя пригласила новую знакомую в дом на острове Уаихеке, чтобы та помогала по хозяйству и нянчить сына пары, уточняет CBS News. Самой Павлович тогда было 22 года и она была бездомной, работу она выполняла бесплатно.

В феврале 2022 года, когда пара уже была разведена, Павлович пригласили работать няней бывших супругов. Теперь девушке уже платили. Но по ее словам, в первую же ночь Гейман изнасиловал Павлович. Однако несмотря на регулярные эпизоды насилия, она осталась работать, так как, по ее словам, нуждалась в деньгах, а Гейман еще и обещал ей помочь в литературных начинаниях.

В исках, направленных в суд в 2025 году, отмечается, что Палмер знала о домогательствах, но предпочла не вмешиваться. Кроме того, истица утверждает, что бывшая жена писателя специально познакомила его с Павлович, чтобы он мог осуществить свои сексуальные фантазии. Павлович потребовала компенсацию не менее $7 млн по статье о торговле людьми.

О домогательствах со стороны Геймана рассказывали журналистам и другие женщины, не знакомые друг с другом. Так, летом 2024 года британское издание Tortoise Media выпустило подкаст «Господин», в котором две женщины рассказали своем опыте сексуализированного насилия. В частности, одна из них, Кэролайн Вальнер, утверждала, что Гейман вынудил ее заниматься с ним сексом. В обмен он якобы позволил ей жить в его доме в северной части штата Нью-Йорк.

В прошлом году журнал New York Magazine опубликовал крупное расследование о Ниле Геймане с подробностями обвинений его предполагаемых жертв.

Вскоре после череды обвинений в адрес Геймана Disney приостановил работу над экранизацией его книги «История с кладбищем», а Amazon вместо третьего сезона «Благих знамений» выпустил лишь 90-минутный финальный эпизод.

Сам писатель отрицает, что когда-либо вступал в сексуальные отношения без согласия партнера.

В феврале 2025 года Павлович подала иск против Геймана и Палмер в суд штата Висконсин, обвинив писателя в сексуализированных домогательствах, а его экс-супругу — в пособничестве. Одновременно она подала иски против Палмер еще в двух штатах — Массачусетсе и Нью-Йорке, поскольку не была уверена, суд в каком из них будет рассматривать дело из-за переезда ответчицы.

В октябре прошлого года судья Джеймс Петерсон отклонил иск, поданный в Висконсине, заявив, что дело должно рассматриваться в Новой Зеландии. Такое же решение в пятницу принял судья Натаниэль Гордон в Массачусетсе. Иск в Нью-Йорке ранее был отозван самой Павлович.

В ходатайстве об отклонении иска в Висконсине адвокаты Геймана заявили, что между ним и Павлович существовали кратковременные отношения на основе «добровольной физической близости».

В ходатайстве также указывается, что полиция Новой Зеландии провела расследование и признала обвинения необоснованными. Адвокаты заявили, что иски Павлович являются частью плана по очернению репутации Геймана и что любые правовые споры должны рассматриваться в Новой Зеландии, а не в Соединенных Штатах. Отметим, что у Геймана нет гражданства США, сам он является британским подданным.

Нил Гейман — автор около 50 книг в жанре научной фантастики и фэнтези, включая бестселлеры «Американские боги», «История с кладбищем», «Дети Ананси», «Коралина».

Гейман начал свою карьеру в Англии как журналист. Его первой книгой стала биография группы Duran Duran. Второй была биография английского писателя Дугласа Адамса. Затем последовала новаторская серия комиксов «Песочный человек» в 75 выпусках, за которую Гейман получил множество американских наград, включая девять премий Айснера и три премии Харви. В 1991 году «Песочный человек» (The Sandman) стал первым комиксом в истории, удостоенным литературной награды — Всемирной премии фэнтези (World Fantasy Award) за лучший короткий рассказ.

Его роман «Океан в конце дороги» был удостоен Британской национальной книжной премии в 2013 год.