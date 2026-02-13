Наркотики, преступления и насилие все чаще становятся частью жизни несовершеннолетних.

Правительство планирует создать в Финляндии новый тип закрытых учреждений для несовершеннолетних преступников. Они будет предназначены для подростков, совершивших серьезные акты насилия или другие тяжкие преступления.

Планируется, что срок пребывания в таком учреждении будет неопределенным, а выходить из него не разрешат даже для посещения школы.

Специалисты по защите детей признают, что в таких учреждениях есть потребность. Паси Туркиа, работающий воспитателем в Villa Junior в Хямеенкюрё, за три десятилетия имел возможность наблюдать, как молодежь становится все более жестокой. В Villa Junior живут те дети и подростки, которым тяжело подобрать приемную семью.

– До того, как попасть сюда, многие дети побывали уже в десяти разных местах размещения, – рассказывает Туркиа.

Наркотики, преступления и насилие все чаще становятся частью жизни несовершеннолетних, находящихся в подобных учреждениях. По словам Туркиа, в Финляндии есть группа несовершеннолетних, для которых не удается найти место, где им могли бы помочь.

Проблемы с базовыми правами

В закрытом учреждении нового типа свобода передвижения несовершеннолетних и другие базовые права будут серьезно ограничены. Покидать учреждение нельзя даже для того, чтобы ходить в школу, – обучение организуют прямо на месте. Также контакты детей с окружающими ограничат и им нельзя будет пользоваться собственными телефонами.

Специалист из Ведомства здравоохранения и социального развития THL Яана Терво считает, что правительственный план по созданию подобных учреждений может вызвать проблемы, связанные с базовыми правами человека.

– Грань между тюремным заключением и закрытым учреждением для детей очень тонкая. Конечно, в таком заведении должна быть сильная междисциплинарная поддержка и реабилитационные меры, – отмечает Терво.

THL критикует новую модель учреждения особенно из-за того, что несовершеннолетних планируют помещать туда на неопределенный срок без права на обжалование.

– Оценка необходимости размещения, конечно, важна, но с точки зрения основных прав этого недостаточно. Решение должно быть возможно обжаловать, чтобы суд мог проверить, есть ли основания для помещения ребенка в учреждение, – подчеркивает Терво.

Вторая проблема касается возраста детей, которых будут помещать в такие учреждения. По умолчанию возрастной порог составит 12 лет, но по ”особым причинам” туда могут попасть дети и более младшего возраста.

– Мы знаем, что даже ребенок младше 12 лет может совершить преступление. По мнению THL, таким детям можно помочь и другими способами, а не только закрыв их в учреждении, – отмечает Терво.

Доказательств профилактического или реабилитационного эффекта нет

В настоящее время закрытые учреждения для несовершеннолетних с запорами, видеонаблюдением и ограждениями существуют в Дании и Швеции. По словам профессора из THL Тайны Лааясало, научных данных о том, что такие учреждения эффективно предотвращают преступления или способствуют реабилитации, нет.

Детей, проживавших в подобных учреждениях, опрашивали, и их опыт в основном был негативным. К проблемам они относили, например, социальную изоляцию и ограниченные встречи с родителями.

– Следует подумать, как обеспечить возможность для положительных дружеских отношений и поддержания семейных связей, – напоминает Лааясало.

Одним из рисков закрытых учреждений является институционализация. Если ребенок проведет там несколько лет, возвращение к нормальной жизни может оказаться затруднительным. В худшем случае этот замкнутый круг может продолжиться переходом из закрытого учреждения в тюрьму.

Согласно планам, как минимум одно из нынешних пяти государственных специальных учебно-воспитательных учреждений начнет предоставлять услуги закрытого типа. На организацию выделено 2,5 миллиона евро. Сроки открытия нового учреждения пока не определены.