Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Живые куклы: как латвийских моделей продавали западным миллионерам 2 4313

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.02.2026
LETA
Изображение к статье: Живые куклы: как латвийских моделей продавали западным миллионерам
ФОТО: Unsplash

За поездку в Лондон на ужин с миллионером Марком девушки из модельного агентства "Vacatio" могли получить ценные подарки.

Анна рассказала изданию "Ir", что Марк бывал и в Риге, где пил шампанское с руководителем агентства Иевой Липиней в помещении агентства. Кто такой Марк? Этого Анна толком не знает, ведь юные модели - не частные детективы. Но после того, как девушки выпили шампанского, Марк предложил им поехать к нему в Лондон. Иева Липиня сказала девушкам, что это их выбор. Она не получала от этого никакой выгоды, только хорошие отношения с Марком, который, как знает Анна, также оплачивал поездки Липини и ее семьи. Одна из знакомых Анны поехала на ужин в Ригу с Липиней, Марком и другими моделями. В качестве подарка она получила "iPhone".

На прошлой неделе, анализируя рассекреченные в США файлы Эпштейна, "Ir" уже писало о его агентах Жан-Люке Брюнеле, Даниэле Сиаде, для которых Рига была излюбленным местом вербовки молодых девушек. Эпштейн постоянно искал новых жертв, особенно в Восточной Европе и России.

"Ir" обратилось к нескольким женщинам, работавшим в латвийских модельных агентствах, чтобы расспросить их о деятельности агентов Эпштейна в Риге. Мы узнали и о других случаях, когда молодые девушки были вовлечены в развлечения богатых мужчин, не имеющих никакого отношения к модельному бизнесу. Показания двух женщин указывают на агентство "Vacatio", которое работало с незначительными изменениями названия с конца 1990-х годов до своей ликвидации в 2023 году.

За последние десять лет в центр " Marta" обратились за помощью 126 человек, пострадавших от торговли людьми. Среди них 89 женщин, в основном подвергшихся сексуальной эксплуатации. За эти годы были и случаи, связанные с модельными агентствами, но руководитель центра Илута Лаце уже не помнит конкретных имен и временных рамок.

"Я помню только, как трудно нам было защищать этих девушек, потому что нормализация сексуального насилия, требование ответственности от жертвы - даже от ребенка - были очень распространены".

Один случай торговли людьми, связанный с модельным агентством, произошел сравнительно недавно, но до сих пор неясно, было ли это настоящее модельное агентство или преступники просто притворялись, что представляют его. Более того, случаи, попадающие в поле зрения "Marta", - это лишь верхушка айсберга, говорит Лаце. Для вербовки женщин используются изощренные механизмы. "У каждого человека есть какая-то уязвимость", - говорит Лаце. Часто используется экономическая уязвимость.

Читайте нас также:
#Латвия #преступность #миллионеры #торговля людьми
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
2
2
0
5

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го февраля

    Женщина способна давать жизнь почти 40 лет, каждый месяц – новый цикл.

    В среднем – 521 менструация за жизнь.

    Каждое кровотечение длится около 5 дней, в сумме – почти 7 лет непрерывной кровопотери.

    За это время теряется около 391 литра крови.

    Чтобы восполнить это количество литров – понадобилось бы – 65 мужчин!

    Берегите женщин, потому что именно они дают нам жизнь.

    6
    10
  • VS
    Vad Sorry
    12-го февраля

    Бывает и наоборот, "Часто используется экономическая уязвимость"??? А иногда женщина сама говорит, только за деньги... Тогда кто кого использует?

    12
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео