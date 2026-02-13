Baltijas balss logotype
Представлен полностью автономный медицинский центр на базе искусственного интеллекта 0 156

Техно
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Представлен полностью автономный медицинский центр на базе искусственного интеллекта

Функции безопасности и первичной оценки пациентов работают отдельно от сложного анализа данных.

На крупнейшей выставке в области здравоохранения WHX Dubai 2026 компания Zoya Technologies, зарегистрированная в Дубае, !представила ZoyeMed 3.0 — клинический терминал с технологией периферийных вычислений. Система сочетает встроенный искусственный интеллект, мультимодальные датчики, экспресс-диагностику и моделирование состояния пациента в динамике. Обследования можно проводить без подключения к облаку, что делает разработку особенно полезной для регионов с нестабильным интернетом и нехваткой медицинских кадров. Аппараты уже внедряются в различных странах.

ZoyeMed 3.0 отличается от предыдущих моделей. Новая система устроена так, что функции безопасности и первичной оценки пациентов работают отдельно от сложного анализа данных. Это позволяет терминалу надежно функционировать даже при медленном интернете или нехватке медперсонала.

В отличие от телемедицинских платформ или систем ИИ, интегрируемых в больницы, ZoyeMed 3.0 создан как физическая инфраструктура. Решение объединяет диагностику, поддержку принятия решений и последующее наблюдение прямо на территории больницы. Это снижает нагрузку на врачей и обеспечивает стандартизированное оказание помощи.

С 2025 года Zoya Technologies поставила 44 аппарата ZoyeMed 1.0, а в Мексике продолжается их развертывание в рамках контракта на 300 устройств. В Колумбии подписаны соглашения на поставку 64 аппаратов ежегодно в течение трех лет. Первый терминал ZoyeMed 3.0 уже доставлен в Боготу для подготовки к пилотному внедрению.

После демонстрации на WHX Dubai компания планирует поэтапное внедрение ZoyeMed 3.0 в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также дальнейшее расширение присутствия в странах с ограниченными медицинскими ресурсами.

#здравоохранение #искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
