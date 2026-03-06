Тотальная слежка: российский мессенджер Max «копается» в телефонах пользователей 1 551

Дата публикации: 06.03.2026
Российский мессенджер Max развил небывалую активность на телефонах пользователей. Так, Max проверяет наличие программ VPN для обхода блокировок и пытается установить соединение с доменами Telegram, WhatsApp, Amazon Web Services, Google, после чего передает результаты — успешность подключения, задержку и другие параметры — обратно на сервер Max.

Приложение российского государственного мессенджера Max проверяет, активно ли у пользователя VPN-соединение на устройстве, сообщает 5 марта The Bell, ссылаясь на заявления технических специалистов, цитирует "Медуза".

Пользователи «Хабра» (1, 2) и ntc.party заметили при анализе сетевого трафика, что Max обращается к сторонним сервисам определения IP-адреса. Такие запросы позволяют узнать внешний IP пользователя, параметры его сети и использует ли он VPN.

Также мессенджер пытается установить соединение с доменами Telegram, WhatsApp, Amazon Web Services, Google, после чего передает результаты — успешность подключения, задержку и другие параметры — обратно на сервер Max.

Технические специалисты предположили, что мессенджер собирает эти данные, чтобы анализировать эффективность блокировок в Рунете и выявлять способы обхода ограничений.

В пресс-службе Max заявили «Хабру», что приложение мессенджера не отправляет запросы на серверы WhatsApp и Telegram, а информацию об IP-адресах использует «исключительно для обеспечения корректной работы звонков». «Запросы на серверы, например Apple и Google, необходимы для проверки доставки push-уведомлений пользователям», — добавили в пресс-службе.

В России различными способами активно продвигают национальный мессенджер Max, запущенный в марте 2025 года. На этом фоне Роскомнадзор начал ограничивать работу других популярных мессенджеров — вотсапа и телеграма.

