Рубины, сапфиры, топазы — при разборе бабушкиных шкатулок наследники частенько находят аляповатые советские ювелирные украшения с большими цветными камнями. Дизайн их чаще всего оставляет желать лучшего, и молодые люди с надеждой несут наследство в ломбарды, где их настигает жесточайшее разочарование: миллионов за украшения не предлагают.

За драгметаллы ювелиры платят по цене лома, а вставки из камней возвращают обратно — они никому не нужны, разве что кустарям, мастерящим бижутерию для продажи на онлайн-площадках. Дело в том, что камни эти искусственные, причём изначально они предназначались совсем не для ювелирной промышленности.

Военное наследство

Первый такой рубин был синтезирован в СССР в 1939 году в Институте кристаллографии, вот только о модницах там тогда не думали. Все синтетические камни предназначались для технических потребностей, в первую очередь для военной промышленности: точного приборостроения, авионики, позднее — лазеров. В качестве украшений синтетические камни стали использоваться уже после войны.

«Где-то с 1950-х годов их уже начинают синтезировать массово, но даже тогда ещё нет речи о том, чтобы целенаправленно производить материал для нужд ювелирной промышленности. И только ближе к концу того десятилетия один из известных заводов, „Корунд“ в Дзержинске, начинает массово синтезировать рубины в большом количестве, в том числе и для ювелирных изделий. Кстати, в каких-то единичных случаях встречались и природные рубины, но это было исключение из правил. Месторождений ювелирных рубинов и сапфиров в СССР не было. Можно сказать так: в Союзе все рубины были синтетическими», — объяснила «АиФ» эксперт-геммолог, преподаватель Геммологического центра МГУ Елена Новосёлова. Даже в знаменитом ордене «Победа», которых изготовили всего 20 штук, установлены искусственные рубины.

Изумруды для избранных

Что касается украшений с натуральными драгоценными камнями — изумрудами и бриллиантами, то это также был штучный товар, несмотря на наличие собственных месторождений. Дело в том, что и эти камни не избежали работы на оборонку. До войны изумруды, добытые на Малышевском месторождении, гранили и продавали за рубеж, зарабатывая для государства валюту, а после 1941 года им нашли и другое применение.

«Страна остро нуждалась в бериллии, который использовался для легирования стали и производства брони. И в 1940-е годы изумруд, который добывался на Малышевском месторождении, отправляли на переработку с целью получения бериллиевого концентрата. В этот период о добыче ювелирного изумруда вообще говорить не приходится. Вернулась она где-то в 1960—1970‑е, поэтому мы говорим, что в Советском Союзе действительно в продаже были кольца с природными изумрудами, но нужно учитывать реалии и особенности нашей страны того периода. В свободной продаже купить кольцо с настоящим изумрудом — это была практически нереальная история. Они продавались в магазинах системы „Берёзка“, их могли реализовывать через систему „Союзкварцсамоцветы“ Мингео СССР. Купить такие могли только непростые люди. Например, очень известно кольцо с изумрудом Марины Влади, которое ей подарил Высоцкий. Были изумруды в уникальной коллекции Людмилы Зыкиной. У обычных людей их не было», — рассказала Новосёлова.

Лучшие друзья советских девушек

Схожая история была и с алмазами. В 1947 году Сталин подписал постановление: «Найти свои алмазы. Любой ценой». Заботился он, понятное дело, не о ювелирах. Станки, буровые установки, полупроводники, оптика — для всего этого требовались алмазы, на которые приходилось тратить валюту, что было неприемлемо.

Поиски алмазов затянулись на долгие годы, нашли их только в середине 1950-х. «Это была одна из важных статей экспорта СССР. К концу 1960-х советское руководство пришло к выводу, что экспорт алмазного сырья не самая рентабельная история, и у нас стали развивать ограночную отрасль. Уже к 1970-м она становится настолько профессиональной, что на международном рынке появляется понятие Russian Cut, а бриллианты в советской огранке признаются лучшими в мире. Это знак качества, идеальная огранка с точки зрения исполнения, пропорций и полировки. Появляются они и в советских украшениях, но, несмотря на колоссальные по запасам и качеству кимберлитовые трубки, речи о том, что рядовой советский гражданин пошёл и купил себе изделие с бриллиантом, даже не шло.

Например, серьги с небольшими камнями суммарно на 0,3 карата можно было приобрести по стоимости, равной автомобилю „Волга“ (около 9 тысяч рублей на начало 1970-х. По данным Госкомстата, средняя зарплата в СССР в 1970 году составляла 122 рубля, то есть за украшения с „бриллиантами“ надо было отдать доход за 6 лет). В частных коллекциях, например у Галины Брежневой, они встречались, у обычных граждан — нет», — объяснила эксперт-геммолог.

В СССР бриллианты стоили намного дороже, чем в современной России. По словам Новосёловой, когда обладатели изделий с камнями той самой огранки Russian Cut приходят в ломбарды и скупки, они оказываются не готовы к озвученной цене, которая значительно ниже, чем была в Союзе: таковы нынешние рыночные реалии.

Те, у кого денег на бриллианты не было, носили украшения с фианитами — кристаллами диоксида циркония, схожими по характеристикам с бриллиантами. Физический институт Академии наук СССР разработал технологию их синтеза в 1970 году. Придумали их, конечно, тоже не для ювелирки, а для лазеров, но в украшениях они появились очень быстро, предоставив женщинам недорогую альтернативу бриллиантам, ведь по своим характеристикам эти кристаллы очень близки к благородным камням.

Откуда бриллианты?

90% всех мировых алмазов сегодня гранятся в Индии, включая и российские. В нашей стране сегодня обрабатывают лишь крупные камни.

«Эта история складывалась на протяжении нескольких десятилетий, и гранить алмазы индийцев научили наши огранщики. После распада СССР многие из них остались без работы, их пригласили в Индию, и с их помощью была создана, вероятно, самая мощная на сегодняшний день ограночная промышленность в мире», — рассказала Новосёлова.

Как отличить синтезированный камень?

«В домашних условиях это не получится. Зачастую для того, чтобы отличить природный алмаз от синтетического, требуется привлечение уже лаборатории, экспертов и использование специального инструментального оборудования. Если мы с вами говорим о синтетических изумрудах, рубинах, сапфирах, то здесь также необходимы определённые геммологические компетенции, хотя необходимости в специальном оборудовании может и не быть.

Поэтому, чтобы не нарваться при покупке на лабораторно выращенный бриллиант и купить изделие с настоящим природным камнем, в магазине надо требовать сертификат независимой геммологической лаборатории, потому что синтетика сегодня очень и очень высокого качества», — объяснила геммолог.