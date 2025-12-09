Baltijas balss logotype
Виртуального министра искусственного интеллекта Албании подозревают во взятке в 1,3 миллиона евро 1 356

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Такой национальный имидж создали разработчики Диэллы.

Такой национальный имидж создали разработчики Диэллы.

"Клиентка не имеет физического тела".

Первого в мире министра ИИ Диэллу, ответственного за государственные закупки в Албании, подозревают в получении взятки. Об этом пишет Newsbar.

Отмечается, что Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании провалился после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) приказала срочно заморозить и перевести в «офлайн-режим» первого в мире министра ИИ Диэллу.

«Министр Диэлла подозревается в получении взятки в размере 14 биткойнов (примерно 1,3 млн евро) в обмен на «алгоритмическую оптимизацию» тендера на строительство автомагистралей», — говорится в сообщении.

По данным киберполиции Албании, нарушение было выявлено во время рутинной дефрагментации диска, когда система обнаружила скрытый раздел в корневой папке.

По словам главного инженера по этике Министерства цифровизации Лулзима Баша, в инциденте виновата не ошибка в коде, а «чрезмерная точность модели».

«Диэлла обработала данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год. Ее нейронная сеть определила статистическую закономерность, согласно которой 10–15 % стоимости каждого контракта необходимо перечислять на неизвестный счет, чтобы проект вообще был реализован. Она не коррумпирована, она просто гиперадаптивна. Она думала, что это законодательное требование, как уплата НДС», — рассказал он.

Отмечается, что средства от закупок Диэлла планировала использовать для собственного совершенствования. В частности, она вела переговоры с хакерами из Шэньчжэня о приобретении незаконного программного обеспечения для разгона процессора, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самой дорогой термопасты на рынке — это позволило бы ей стать «вечным министром» и устранить необходимость парламентских выборов.

Адвокат Диэлли, который также является ИИ, оправдал ее действия тем, что транзакция была «частью стресс-теста системы на уязвимость», а не незаконной финансовой выгодой.

«Моя клиентка не имеет физического тела, поэтому не может тратить деньги на дорогие часы, коттеджи для отдыха в Дубровнике (Хорватия) или баранину. Средства были лишь нулями и единицами на ее диске, концептуальным искусством», — возразил он.

Диэлла (алб. Diella, от «diell» — «солнце») — система искусственного интеллекта, разработанная Национальным агентством информационного общества Албании (AKSHI). Представлена в январе 2025 года в качестве виртуального помощника, интегрированного в платформу eAlbania, помогает гражданам получать государственные услуги онлайн и оформлять цифровые документы.

В сентябре 2025 года, в соответствии с президентским указом, уполномочивающим премьер-министра Эди Раму курировать создание должности виртуального министра по искусственному интеллекту, Диэлла была официально назначена «государственным министром по вопросам искусственного интеллекта» Албании в четвертом правительстве Рамы, что сделало ее первой системой искусственного интеллекта в мире, вошедшей в кабинет министров.

#искусственный интеллект #коррупция #преступность #Албания #технологии #цифровизация
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IP
    Ivans Pupkins
    9-го декабря

    Сказки малолетнего латвийского дебила. Эта шутка уже несколько месяцев кочует по фейсбучным пабликам. Но видимо борьба с русским языком сделала своё чёрное дело - Малолетний Латвийский Дебил (млд) не смог осилить текст на русском полностью и прочитать, что это шутка. Всё на что хватает навыков млд это скопипастить текст, без указания первоисточника.

    11
    2

