После череды сообщений в западной прессе о возможном разрыве Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер доказали обратное: пара вместе вышла на красную дорожку и выглядела максимально гармонично, тем самым опровергнув разговоры о том, что их отношения подошли к концу.

Совсем недавно СМИ активно обсуждали версию о том, что актёр и предпринимательница больше не пара. Однако на премьере фильма «Марти Суприм» в Лос-Анджелесе они появились бок о бок — и выбрали полностью согласованные образы. Кайли остановилась на ярком оранжевом платье миди с открытой спиной, эффектными вырезами и глубоким декольте. Тимоти поддержал выбранную ею палитру, надев костюм апельсинового оттенка из матовой кожи. Папарацци отметили, что пара держалась за руки, часто переглядывалась и выглядела по-настоящему счастливой.

На фоне их совместного выхода стали бессмысленными недавние сообщения Daily Mail, где со ссылкой на инсайдеров утверждалось, что отношения длиной в два года закончились по инициативе Шаламе. Якобы актёр хотел сосредоточиться на работе, тогда как Кайли была не готова к расставанию. Однако их появление на премьере, судя по реакции пользователей сети, рассеяло сомнения и успокоило поклонников.

История их романа с первого дня привлекала повышенное внимание. Разница в образах жизни делала союз необычным: он — звезда артхаусного кино, лауреат «Золотого глобуса» и любимец фестивальных режиссёров; она — миллиардерша, инфлюенсер и представительница одного из самых узнаваемых семейств мира. На первый взгляд союз казался слишком контрастным, чтобы оказаться долгосрочным.

Тем не менее за два года Тимоти и Кайли превратились в одну из самых обсуждаемых голливудских пар. Их совместные появления на Met Gala, спортивных мероприятиях и тот самый поцелуй на US Open, ставший вирусным, укрепили их статус медийных любимцев.

До романа с Шаламе Кайли встречалась с Tyga и Трэвисом Скоттом, от которого воспитывает двоих детей — Сторми и Эйра. Тимоти раньше был в отношениях с Лурдес Леон, дочерью Мадонны, а также с актрисой Лили-Роуз Депп.

источник: kleo