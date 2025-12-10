Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились на премьере в парных нарядах, поставив точку в слухах о расставании 0 193

Lifenews
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер появились на премьере в парных нарядах, поставив точку в слухах о расставании

После череды сообщений в западной прессе о возможном разрыве Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер доказали обратное: пара вместе вышла на красную дорожку и выглядела максимально гармонично, тем самым опровергнув разговоры о том, что их отношения подошли к концу.

Совсем недавно СМИ активно обсуждали версию о том, что актёр и предпринимательница больше не пара. Однако на премьере фильма «Марти Суприм» в Лос-Анджелесе они появились бок о бок — и выбрали полностью согласованные образы. Кайли остановилась на ярком оранжевом платье миди с открытой спиной, эффектными вырезами и глубоким декольте. Тимоти поддержал выбранную ею палитру, надев костюм апельсинового оттенка из матовой кожи. Папарацци отметили, что пара держалась за руки, часто переглядывалась и выглядела по-настоящему счастливой.

На фоне их совместного выхода стали бессмысленными недавние сообщения Daily Mail, где со ссылкой на инсайдеров утверждалось, что отношения длиной в два года закончились по инициативе Шаламе. Якобы актёр хотел сосредоточиться на работе, тогда как Кайли была не готова к расставанию. Однако их появление на премьере, судя по реакции пользователей сети, рассеяло сомнения и успокоило поклонников.

История их романа с первого дня привлекала повышенное внимание. Разница в образах жизни делала союз необычным: он — звезда артхаусного кино, лауреат «Золотого глобуса» и любимец фестивальных режиссёров; она — миллиардерша, инфлюенсер и представительница одного из самых узнаваемых семейств мира. На первый взгляд союз казался слишком контрастным, чтобы оказаться долгосрочным.

Тем не менее за два года Тимоти и Кайли превратились в одну из самых обсуждаемых голливудских пар. Их совместные появления на Met Gala, спортивных мероприятиях и тот самый поцелуй на US Open, ставший вирусным, укрепили их статус медийных любимцев.

До романа с Шаламе Кайли встречалась с Tyga и Трэвисом Скоттом, от которого воспитывает двоих детей — Сторми и Эйра. Тимоти раньше был в отношениях с Лурдес Леон, дочерью Мадонны, а также с актрисой Лили-Роуз Депп.

источник: kleo

Читайте нас также:
#мода #шоу-бизнес #Голливуд #отношения #соцсети #знаменитости #романтика #слухи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Её мать родом с Маркизских островов, а отец — с материковой части Франции. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально завершили брак
Изображение к статье: Участие в «Евровидении-2026» отменили уже пять стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео