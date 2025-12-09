Нехватка ночного отдыха может сокращать продолжительность жизни не менее существенно, чем классические факторы риска. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета здоровья и науки, проанализировав данные CDC и показатели ожидаемой продолжительности жизни за 2019–2025 годы. Результаты опубликованы в журнале SLEEP Advances.

Ученые изучили данные десятков тысяч человек и оценили, как распространенность недостаточного сна (менее семи часов в сутки) связана с продолжительностью жизни. Регионы, где больше людей плохо спят, демонстрировали более низкие показатели долголетия — и это повторялось каждый год исследования. Причем даже после учета таких факторов, как курение, качество питания и низкая физическая активность, влияние нехватки сна оставалось значимым. По силе воздействия хуже оказывалось только курение.

Авторы подчеркивают, что связь прослеживалась во всех типах регионов — вне зависимости от уровня доходов, доступности медицины и степени урбанизации. Это означает, что сон является универсальным маркером здоровья, влияющим на продолжительность жизни вне контекста социально-экономических различий.

Исследователи напоминают, что полноценный ночной сон играет ключевую роль в работе сердца, сосудов, иммунной и нервной систем. Хроническая нехватка сна нарушает регуляцию давления, обмен веществ и когнитивные функции, повышая риск заболеваний и несчастных случаев, которые могут привести к преждевременной смерти.

Ранее ученые выяснили, что нерегулярный сон связан с большим количеством жира в организме и повышенным холестерином.