Герцог Сассекский поделился воспоминаниями о взрослении в королевской семье и сравнил её повседневность с событиями культового британского телешоу.

Принц Гарри стал почетным гостем и докладчиком на 65-м ежегодном рождественском обеде Британско-американского делового совета в Санта-Монике. В своей речи он рассказал о детстве в королевской семье и сравнил его с известным британским сериалом «Аббатство Даунтон».

«Иногда спрашивают, не было ли детство в королевской семье чем-то похоже на "Аббатство Даунтон". Да, но только один из этих миров наполнен драмой, интригами, изысканными ужинами и браками с американцами, а другой — это телешоу», — признался Гарри.

Во время выступления принц отметил, что это мероприятие стало «первой рождественской вечеринкой», которую он посетил «за долгое время», и поделился более серьезными мыслями о жизни в США как гражданин Великобритании.

«Для меня быть британцем — это не то, где ты физически находишься, а то, за какие идеи ты выступаешь», — заявил герцог Сассекский. Гарри добавил, что празднование Дня независимости оказалось для него необычным опытом: «Для меня это новый мир — празднование независимости от Великобритании, а точнее, независимости от моего прапрапрапрадедушки».

Источник: OK-Magazine