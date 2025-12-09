Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Принц Гарри рассказал, как жизнь в королевской семье напоминает cериал «Аббатство Даунтон» 0 140

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Принц Гарри рассказал, как жизнь в королевской семье напоминает cериал «Аббатство Даунтон»

Герцог Сассекский поделился воспоминаниями о взрослении в королевской семье и сравнил её повседневность с событиями культового британского телешоу.

Принц Гарри стал почетным гостем и докладчиком на 65-м ежегодном рождественском обеде Британско-американского делового совета в Санта-Монике. В своей речи он рассказал о детстве в королевской семье и сравнил его с известным британским сериалом «Аббатство Даунтон».

«Иногда спрашивают, не было ли детство в королевской семье чем-то похоже на "Аббатство Даунтон". Да, но только один из этих миров наполнен драмой, интригами, изысканными ужинами и браками с американцами, а другой — это телешоу», — признался Гарри.

Во время выступления принц отметил, что это мероприятие стало «первой рождественской вечеринкой», которую он посетил «за долгое время», и поделился более серьезными мыслями о жизни в США как гражданин Великобритании.

«Для меня быть британцем — это не то, где ты физически находишься, а то, за какие идеи ты выступаешь», — заявил герцог Сассекский. Гарри добавил, что празднование Дня независимости оказалось для него необычным опытом: «Для меня это новый мир — празднование независимости от Великобритании, а точнее, независимости от моего прапрапрапрадедушки».

Источник: OK-Magazine

Читайте нас также:
#США #независимость #Британия #принц Гарри
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Теперь она еще и успешная авторка. Иконка видео
Изображение к статье: Как говорят - муж и жена, одна сатана. Иконка видео
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: 16-летний дрифтующий подросток устроил аварию. Никто из родственников даже не извинился
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео