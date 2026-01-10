Кризисы в отношениях — это не случайные ссоры и не признак «не того» человека рядом. Психологи рассматривают их как закономерные этапы развития пары, возникающие в определённые периоды совместной жизни. Смена ролей, ответственности, жизненных приоритетов и уровня близости создаёт напряжение, которое невозможно обойти.

Магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина объясняет, какие кризисы бывают на разных стадиях отношений и как их пройти без паники и последствий.

1–2 года брака — кризис адаптации

Период идеализации заканчивается, супруги сталкиваются с реальным бытом, финансами и семейными сценариями. Конфликты кажутся мелкими, но формируют собственные правила жизни. Важно договариваться, а не пытаться перевоспитать партнёра.

3–4 года — кризис ролей и власти

Появляются вопросы ответственности, приоритетов в карьере и принятия решений. Замалчивание этих тем порождает контроль или пассивную агрессию. Решение — открытые переговоры о границах и обязанностях.

5–6 лет — кризис перегрузки

Рождение детей или накопившаяся усталость могут снизить близость. Пара нуждается во времени вдвоём: это не роскошь, а необходимость для сохранения отношений.

7–8 лет — кризис рутины

Стабильность без развития порождает ощущение пустоты. Решение — новые общие цели и проекты, а не радикальные перемены.

10–12 лет — кризис эмоционального истощения

Жизнь может превратиться в набор функций. Если не возвращать эмоциональный контакт, пара начинает существовать как соседи по дому.

15–20 лет и далее — кризис переоценки и смысла

Партнёры меняются, дети взрослеют, и союз требует нового формата близости.

По словам Гариной, кризисы сами по себе не разрушают семью. Разрушение наступает из-за нежелания признавать изменения и пересматривать договорённости. Способность совместно проживать эти этапы и подстраиваться под новую реальность отличает зрелую пару от хрупкой.

