Роман о «грязном мире российской олигархии», написанный актрисой Риз Уизерспун, попал в топ бестселлеров

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь она еще и успешная авторка.

Теперь она еще и успешная авторка.

В 49 лет звезда Голливуда ощутила себя востребованным литератором.

Обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун совместно с автором детективов Харланом Кобеном написала роман. Главная героиня — военный хирург Мэгги Маккейб. Ее муж погибает, сама она из-за ошибки лишается медицинской лицензии и, чтобы рассчитаться с долгами, соглашается на нелегальную работу в России.

Героиня попадает на Рублевку — как определено в книге, «возможно, самый богатый жилой район в мире». Там некий Олег Рагорович просит сделать его любовнице маммопластику, а после операции переводит ей 5 000 000 долларов и помогает восстановить медицинскую лицензию. Но на этом их история не заканчивается...

Роман о «грязном мире российской олигархии» попал в топ бестселлеров The New York Times. Критики назвали его «увлекательным путешествием в мир теней, где богачи убеждены, что деньги могут защитить их от всего, в том числе от смерти». По словам Уизерспун, при создании образа главной героини она опиралась на воспоминания из детства: родители Риз — военные хирург и медсестра. Откуда ей известны реалии Рублевки, звезда «Блондинки в законе» не уточняет.

Лора Джин Риз Уизерспун (род. 22 марта 1976, Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Прорывом для неё стала роль Элль Вудс в комедии «Блондинка в законе», принёсшая актрисе номинацию на премию «Золотой глобус». Широкое признание критиков Риз получила, сыграв Джун Картер, жену Джонни Кэша, в фильме «Переступить черту». За эту роль актриса была удостоена многочисленных наград, включая «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премии Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучшая актриса».

Риз Уизерспун владеет продюсерской компанией под названием Type A Films. Она также активно участвует в деятельности различных благотворительных организаций. Риз сотрудничает с Фондом защиты детей, а в 2007 году стала лицом компании Avon Products и почётным председателем одноимённого благотворительного фонда. В том же 2007 году она заняла первое место среди самых высокооплачиваемых актрис в мире.

В 1999—2008 годах Уизерспун была замужем за актёром Райаном Филлиппом. В этом браке родила двоих детей — дочь Аву Элизабет Филлипп (род. 9 сентября 1999) и сына Дикона Риза Филлиппа (род. 23 октября 2003).

26 марта 2011 года Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота, с которым она встречалась год до их свадьбы. В этом браке 27 сентября 2012 года Уизерспун родила своего третьего ребёнка — сына Теннесси Джеймса Тота. 24 марта 2023 года пара заявила о разводе накануне двенадцатой годовщины брака.

