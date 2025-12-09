Baltijas balss logotype
«Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной 0 888

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной

Психолог: высокомерие и самовлюбленность сыграли злую шутку с Долиной.

Высокомерие и самовлюбленность сыграли злую шутку с певицей Ларисой Долиной и стали ее большой ошибкой. Об этом заявил психолог Александр Кичаев.

«Вероятно, Долина стала слишком высокомерной и перестала считать себя частью народа — тех зрителей, ради которых работала. Высокомерие и самовлюбленность сыграли с ней злую шутку», — заявил Кичаев.

По словам психолога, карьера каждого творческого человека держится на трех китах — талант, популярность и репутация. Долина же сейчас, несмотря на свой талант и заработанную годами славу, теряет то, что труднее всего восстановить в глазах народа — доброе имя.

Как считает Кичаев, Долина решила, что ей все сойдет с рук, и не стала искать компромисс. Это стало большой ошибкой. Когда певица поняла, что ситуация складывается не в ее пользу, она попыталась восстановить свою репутацию на телевидении в программе у Дмитрия Борисова, однако успеха это не принесло. Публика посчитала ее слезы неискренними, а высказывания — слишком осторожными. Кроме того, Долина так и не извинилась перед Полиной Лурье напрямую.

«Она рассчитывала на то, что у нее есть высокопоставленные поклонники, которые ей помогут, как это было раньше. И, по сути, она совершила большую ошибку. Она не стала искать компромисс, она решила, что и так сойдет», — считает психолог.

В итоге, заключил Кичаев, Долина потеряла не только деньги, но и самое главное для любого артиста — доверие слушателей.

#музыка #певица #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
