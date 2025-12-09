Baltijas balss logotype
Названы опасные причины мушек перед глазами 0 638

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы опасные причины мушек перед глазами
ФОТО: Unsplash

Офтальмолог: мушки перед глазами могут говорить об отслойке сетчатки.

Летающие мушки и вспышки света перед глазами могут появляться не только по безобидным причинам, предупредила офтальмолог Алена Шкатова.

Врач объяснила, что мушки могут появляться при близорукости, возрастных изменениях, проблемах с шейным отделом позвоночника. Обычно они не представляют серьезной опасности, однако нужно обратиться к специалисту при появлении некоторых симптомов: внезапного увеличения количества мушек, возникновения вспышек света, молний, затемнения, искажения формы предметов или же резкого ухудшения зрения.

Офтальмолог предупредила, что они могут говорить об опасных патологиях, таких как отслойка стекловидного тела, разрыв или отслойка сетчатки, а также кровоизлияние в стекловидное тело.

В то же время врач добавила, что, как правило, плавающие полупрозрачные точки или нити, которые можно увидеть только на ярком однородном фоне, — это безопасное искажение зрения. Такие мушки появляются, когда при движении глаза стекловидное тело немного перемещается. В этот момент световые лучи отбрасывают тень на сетчатку, а человек воспринимает ее как плавающие точки или нити. «Эти помутнения особенно заметны при рассматривании светлых поверхностей, где наш зрачок сужается, увеличивая резкость изображения», — пояснила офтальмолог.

#симптомы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
