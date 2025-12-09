Государственная пограничная охрана просит прокуратуру начать уголовное преследование нескольких человек за перевозку нелегальных иммигрантов в поддельных полицейских и свадебных автомобилях.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ГПО, дело передано в Южнолатгальскую прокуратуру. Уголовный процесс начат в конце августа.

В настоящее время три человека находятся под арестом, а один - под надзором полиции.

21 августа в Краславском крае пограничники задержали перевозчика людей, незаконно пересекающих государственную границу, который использовал автомобиль с поддельным номерным знаком, соответствующим настоящему полицейскому автомобилю.

В ходе оперативных мероприятий пограничники выявили еще трех членов организованной группы.

3 сентября пограничники в Краславском крае задержали гражданина Эстонии, который перевозил нелегальных мигрантов и пытался скрыться. Автомобиль перевозчика был украшен лентами и свадебными украшениями.