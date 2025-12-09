Baltijas balss logotype
В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ 0 1307

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Детской больнице, возможно, по вине медперсонала погиб ребёнок - ТВ
ФОТО: LETA

В Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), возможно, по вине медицинского работника погиб ребёнок, и в связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс, сообщает сегодня Латвийское телевидение, пишет LETA.

По имеющейся у Латвийского телевидения информации, 26 ноября онкологическому пациенту, проходившему лечение в ДКУБ, предположительно были введены неправильные медикаменты. Ребёнок умер.

Член правления Детской больницы Зане Страуме подтвердила, что 26 ноября произошёл случай, связанный с риском для безопасности пациента. Больница не раскрывает ни обстоятельств происшествия, ни того, продолжает ли конкретное медлицо работу.

В учреждении начато внутреннее расследование, которое, как пояснила Страуме, не будет быстрым.

Два дня спустя, 28 ноября, больница сообщила о случившемся Инспекции здравоохранения, которая пока не начала проверку, так как ожидает заявления от родителей.

О произошедшем Детская больница проинформировала также Государственную полицию, которая 5 декабря начала уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона — о преступлениях против здоровья человека.

Портал la.lv сообщает, что скончался восьмилетний пациент. Согласно имеющейся у портала информации, возможно, кто-то перепутал медикаменты и вместо хлорида натрия был введён хлорид калия.

#здравоохранение #уголовный процесс
Видео