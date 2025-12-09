Baltijas balss logotype
Пандемии давно нет, а дело о подделке Римшевичем сертификата вакцинации от Covid-19 все еще рассматривает суд 2 350

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пандемии давно нет, а дело о подделке Римшевичем сертификата вакцинации от Covid-19 все еще рассматривает суд

Апелляционную жалобу бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича на приговор суда первой инстанции, по которому ему было назначено 350 часов общественных работ за приобретение поддельного сертификата вакцинации от Covid-19, Курземский окружной суд планирует продолжить рассматривать 14 января в 10:00, свидетельствует календарь судебных заседаний, сообщает ЛЕТА.

Римшевичу предъявлены обвинения в передаче неправомерной выгоды лицу с целью получения сертификата Covid-19 без фактической вакцинации, а также в использовании поддельного документа.

Согласно обвинению, он через посредника передал 400 евро человеку, уполномоченному проводить вакцинацию, оплаченную государством, и документировать факт вакцинации, чтобы тот совершил действия, позволившие внести в систему e-veselība (э-здоровье) данные, на основании которых можно было бы получить цифровой Covid-19 сертификат.

В результате в системе была внесена ложная информация о том, что Римшевич якобы был вакцинирован от Covid-19. Осознавая, что сертификат поддельный, он тем не менее использовал его и свободно перемещался во время распространения инфекции.

Как ранее сообщала передача LTV "De facto", в уголовном деле о приобретении поддельного сертификата вакцинации фигурируют также медик, учитель — ковид-скептик и ныне покойная руководитель отдела ЗАГС.

Римшевич не признаёт свою вину и утверждает, что действительно вакцинировался. По словам его защиты, это подтверждают анализы, которые показывают наличие антител как после перенесённого заболевания Covid-19, так и после вакцинации.

Это дело было выделено из более крупного уголовного процесса, в котором фигурировала группа торговцев сертификатами — помощница врача, её знакомые и несколько получателей этой услуги.

#covid-19 #коррупция #вакцинация #подделка #ложь
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Судят то не за не вакцинацию, а за подделку документов и дачу взятки, это не совсем одно и тоже.

    7
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го декабря

    Ну так свой же человек в доску, не чужой. Ну нельзя же с плеча рубить, ведь так и хуторскую бошку может с плеч снести ненароком.

    13
    4

