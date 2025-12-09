Апелляционную жалобу бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича на приговор суда первой инстанции, по которому ему было назначено 350 часов общественных работ за приобретение поддельного сертификата вакцинации от Covid-19, Курземский окружной суд планирует продолжить рассматривать 14 января в 10:00, свидетельствует календарь судебных заседаний, сообщает ЛЕТА.

Римшевичу предъявлены обвинения в передаче неправомерной выгоды лицу с целью получения сертификата Covid-19 без фактической вакцинации, а также в использовании поддельного документа.

Согласно обвинению, он через посредника передал 400 евро человеку, уполномоченному проводить вакцинацию, оплаченную государством, и документировать факт вакцинации, чтобы тот совершил действия, позволившие внести в систему e-veselība (э-здоровье) данные, на основании которых можно было бы получить цифровой Covid-19 сертификат.

В результате в системе была внесена ложная информация о том, что Римшевич якобы был вакцинирован от Covid-19. Осознавая, что сертификат поддельный, он тем не менее использовал его и свободно перемещался во время распространения инфекции.

Как ранее сообщала передача LTV "De facto", в уголовном деле о приобретении поддельного сертификата вакцинации фигурируют также медик, учитель — ковид-скептик и ныне покойная руководитель отдела ЗАГС.

Римшевич не признаёт свою вину и утверждает, что действительно вакцинировался. По словам его защиты, это подтверждают анализы, которые показывают наличие антител как после перенесённого заболевания Covid-19, так и после вакцинации.

Это дело было выделено из более крупного уголовного процесса, в котором фигурировала группа торговцев сертификатами — помощница врача, её знакомые и несколько получателей этой услуги.