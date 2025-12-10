В Австралии в среду вступил в силу запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Австралия стала первой страной, которая ввела такой запрет.

Отныне детям до 16 лет в Австралии запрещено создавать аккаунты в социальных сетях, включая TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X и YouTube.

Платформам дан год на разработку решений по внедрению возрастных ограничений. В случае несоблюдения запрета им грозят крупные штрафы.

Облегчённые условия предусмотрены для мессенджеров, таких как WhatsApp, электронной почты, онлайн-игр и различных образовательных инструментов, поскольку детям и подросткам они могут быть необходимы для учёбы, отдыха или по другим причинам.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанез заявил, что гордится этим запретом. По его мнению, это одно из самых значительных социальных и культурных изменений, произошедших в Австралии.

Новый закон поможет обеспечить детям нормальное детство, даст родителям чувство спокойствия и послужит примером для других стран, считает премьер-министр.

Ожидается, что страны, рассматривающие возможность введения аналогичного закона, будут внимательно следить за реализацией запрета в Австралии.

Критики утверждают, что запрет является несоразмерным, и он уже оспаривается в Верховном суде. Многие уверены, что подростки просто перейдут на другие платформы, где риски контролировать ещё сложнее.

«Это не будет идеально. Это большие перемены, – признал Албанез. – Успех в том, что это происходит. Успех в самом факте, что у нас есть эта дискуссия».