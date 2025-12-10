С момента возобновления вооружённых столкновений на границе между Камбоджей и Таиландом в воскресенье были эвакуированы сотни тысяч жителей приграничных районов, сообщили в среду правительства обеих стран, пишет LETA со ссылкой на AFP.

По данным Департамента общественных связей Таиланда, к вечеру вторника из провинций Убонратчатхани, Сисакет, Сурин и Буриррам были эвакуированы 180 125 человек.

Позднее Министерство обороны Таиланда сообщило, что общее число эвакуированных в стране во время пограничных столкновений достигло 400 тысяч человек.

В Камбодже, по информации пресс-секретаря Министерства обороны страны Мали Сочеаты, к вечеру вторника были эвакуированы 20 105 семей — в общей сложности 101 229 человек — из пяти приграничных провинций.

С момента возобновления боевых действий погибли семеро мирных жителей Камбоджи, ещё 20 человек получили ранения, сообщила во вторник представительница Министерства обороны.

Армия Таиланда, в свою очередь, во вторник заявила, что с воскресенья в ходе боевых действий погиб один военнослужащий и ещё 18 получили ранения.

Обе стороны обвиняют друг друга в возобновлении столкновений. В понедельник Таиланд начал авиаудары и задействовал танки против соседнего государства.

В основе конфликта — многовековые споры о границах, очерченных во времена французского колониального правления в регионе. Обе страны претендуют на ряд храмов в пограничной зоне.

В октябре Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение.

Соглашение, заключённое под эгидой президента США Дональда Трампа, было направлено на достижение долгосрочного мира после июльских столкновений на границе между Таиландом и Камбоджей, в результате которых погибли по меньшей мере 43 человека, а более 300 000 мирных жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.