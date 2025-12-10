Baltijas balss logotype
Остапенко и Семенистая сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема» в Австралии

Спорт
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко и Семенистая сыграют в основной сетке турнира «Большого шлема» в Австралии

Латвийские теннисистки Алена Остапенко и Дарья Семенистая примут участие в основной сетке первого в году турнира "Большого шлема" в Австралии, сообщают организаторы соревнований, пишет LETA.

Остапенко занимает 23-е место в мировом рейтинге, а Семенистая – 101-е, чего оказалось достаточно, чтобы она впервые в карьере смогла начать участие в турнире "Большого шлема" без прохождения квалификации.

В этом году на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке Семенистая с 11-й попытки преодолела квалификацию турнира "Большого шлема", но проиграла в первом круге.

Последней по рейтингу место в основной сетке обеспечила себе 103-я ракетка мира — француженка Леолия Жанжан.

Две теннисистки из первой сотни — американка Даниэла Коллинс (WTA 64-я) и тунисская спортсменка Онс Жабёр (WTA 76-я) — на турнир не зарегистрировались. Три спортсменки — чешка Каролина Плишкова (WTA 1056-я), китаянка Ван Яфань (WTA 277-я) и таиландка Мананчая Савангкаев (WTA 238-я) — стартуют по специальному рейтингу, а специальные приглашения получили австралийка Эмерсон Джонс (WTA 150-я), американка Элизабет Мандлик (WTA 182-я) и Зарина Дияс из Казахстана (WTA 283-я).

Если третья ракетка Латвии Анастасия Севастова, занимающая 199-е место в мировом рейтинге, примет участие в квалификации, ей предстоит преодолеть три раунда.

Основная часть первого в сезоне турнира "Большого шлема" на кортах с твёрдым покрытием пройдёт с 12 января по 1 февраля.

Читайте нас также:
#теннис #Австралия #Латвия #спорт #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
