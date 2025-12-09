Baltijas balss logotype
EuroBasket принес в экономику Латвии 52,3 млн евро 0 60

Спорт
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: EuroBasket принес в экономику Латвии 52,3 млн евро
ФОТО: LETA

Проведение в Риге группового этапа и финальных игр чемпионата Европы по баскетболу ("EuroBasket 2025") в этом году принесло экономике Латвии дополнительные 52,3 млн евро, сообщили во вторник на заседании спортивной подкомиссии парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Исследование, проведенное по международно признанной методике, показало прямое экономическое влияние "EuroBasket 2025" в размере почти 83 млн евро, а косвенное - еще 51,5 млн евро.

Проведение соревнований, а также жеребьевки и Генеральной ассамблеи Международной федерации баскетбола (FIBA) обошлось в 18,3 млн евро, из которых почти 10 млн составило софинансирование из госбюджета. Непосредственно в виде уплаченных налогов в госбюджет вернулось около 15,5 млн евро.

В целом проведение "EuroBasket 2025" принесло экономике страны дополнительные 52,3 млн евро: каждый вложенный из бюджета евро привлек в экономику 5,3 евро, говорится в докладе об экономическом влиянии.

"EuroBasket 2025" проходил в Риге с 27 августа по 14 сентября. На первом этапе - в групповом турнире - до 3 сентября участвовали команды шести стран, в финальную часть к четырем лучшим командам рижской группы присоединились еще 12 команд. Чемпионами стали баскетболисты сборной Германии, которые в финальном матче переиграли турецкую команду, а бронзовые медали завоевала команда Греции. 31 матч посетил 195 101 зритель, в том числе президенты Германии, Финляндии и Грузии, а также премьер-министр Эстонии.

Экономическое влияние зарубежных гостей оценивается в 59 млн евро, а местных гостей - в 12,4 млн евро. Посетители, которые находились в Риге несколько дней, в среднем потратили 1103 евро.

Проведение "EuroBasket 2025" также поддержали Рижское самоуправление и различные предприятия.

#туризм #финансы #Латвия #спорт #баскетбол #экономика
