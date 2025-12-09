Baltijas balss logotype
Арне Слот о ситуации с Салахом: он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ

Спорт
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арне Слот о ситуации с Салахом: он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на высказывания форварда клуба Мохамеда Салаха. Ранее египтянин разразился критикой в адрес клуба.

— Мне нужно выяснить наверняка, почему он сказал то, что сказал.

Мне придется немного поразмыслить. Если дело только в том, что он не играет, то это может быть ответом на ваш вопрос: нужно просто выпускать его на поле в каждом матче. Но, возможно, дело не в этом, и есть что-то еще. Я не знаю. Возможно, есть другая причина, почему он так думает и чувствует.

Он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ — точнее, имеет, но тогда мы должны на это реагировать, — сказал Слот.

Мохамед Салах не был включен в выездной состав «Ливерпуля» на встречу 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Читайте нас также:
#футбол #СМИ #лига чемпионов #критика
Оставить комментарий

