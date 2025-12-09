Как сообщает AS, футболист сломал безымянный палец на левой руке. Это произошло в матче с «Сельтой» в 15-м туре Ла Лиги, который прошёл в воскресенье, 7 декабря. «Сливочные» уступили со счетом 0:2.

В следующем матче мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА. Поединок запланирован на 10 декабря. По данным источника, французский футболист сможет принять участие в этом матче.

Напомним, сегодня также стало известно, что в матче с «Сельтой» травму получил защитник Эдер Милитао.