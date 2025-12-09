Организаторы подтвердили, что хоккейные матчи на Олимпийских играх следующего года пройдут на немного более коротких площадках, чем принято в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет LETA со ссылкой на AP.

И в мужском, и в женском турнирах размеры площадок составят 60×26 метров, тогда как стандартные размеры площадки в НХЛ — 60,96×25,9 метра.

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила размеры площадок для Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, которые соответствуют стандартам организации и использовались в ноябре на двух матчах в Стокгольме с участием клубов НХЛ — «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз».

IIHF перешла на площадки размеров НХЛ для Олимпиад в 2018 году и снова использовала их в 2022 году. На Играх в феврале следующего года хоккеисты НХЛ впервые примут участие в Олимпиаде с 2014 года.

«Хотя эти размеры немного отличаются от типичных арен НХЛ, они соответствуют правилам IIHF, использовались на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и полностью соответствуют требованиям НХЛ для арен, на которых проходят игры её Глобальной серии, — заявила федерация. - Все стороны — IIHF, оргкомитет, НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA), Международный олимпийский комитет (МОК) и представители арен — пришли к единому мнению, что различия в размерах несущественны и не должны повлиять ни на безопасность игроков, ни на качество матчей».

На Олимпиадах 1998, 2006 и 2014 годов хоккей играли на стандартном льду IIHF — 60×30 метров, с незначительными отличиями в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. В Ванкувере в 2010 году использовался лёд НХЛ из-за уже существующих арен.

«Условия одинаковы для всех команд, и, по-моему, это главное, — сказал агентству Associated Press генеральный менеджер мужской сборной Финляндии Йере Лехтинен. — Возможно, нашим тренерам будет интереснее и придётся больше обращать внимание на некоторые детали».

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг впервые заговорил о том, что размеры льда немного отличаются от стандартных НХЛ, в подкасте в начале сентября, а затем вновь поднял этот вопрос в октябре. Один из тренеров канадской сборной Питер ДеБур также недавно затронул эту тему в радиопередаче, задав вопрос, почему лёд не соответствует размерам НХЛ.

В феврале размеры площадок будут одинаковыми в обеих хоккейных аренах — главной арене, которая ещё строится, и временной, размещённой в выставочном центре.

Строительство новой арены на 16 000 зрителей — «Сантанджулия-Арены» — на окраине Милана всё ещё продолжается. Организаторы подчёркивают, что «плана Б» у них нет.

Пробный турнир пришлось перенести на ледовую арену в Ро. Новые тестовые мероприятия в главной арене не планируются до 9–11 января — менее чем за месяц до начала Олимпиады. В пятницу, всего за три дня до старта молодёжного чемпионата мира в дивизионе B группы IIHF U-20, который станет проверочным турниром, рабочие продолжали выполнять заключительные работы в арене в Ро.

«Мы осознаём, что они немного отстают от графика, но предполагаем, что всё будет готово», — заявил на прошлой неделе помощник тренера мужской сборной Канады Брюс Кэссиди.

Олимпийский мужской хоккейный турнир пройдёт с 11 по 22 февраля. Женский — с 5 по 19 февраля.

В мужском турнире также примет участие сборная Латвии, которая попала в группу C и сыграет в Милане против команд США, Германии и Дании.