Дарья Домрачева назвала условие, при котором может рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси по биатлону 0 304

Спорт
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дарья Домрачева назвала условие, при котором может рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси по биатлону

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева заявила, что готова рассмотреть предложение возглавить сборную Беларуси.

Она отметила, что главным условием для работы является возможность путешествовать с семьей.

— Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами.

У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно, — сказала Домрачева.

#биатлон
Оставить комментарий

