Метательница копья Анете Сиетиня и шоссейный велогонщик Том Скуиньш в среду были удостоены «Награды трёх звёзд» как лучшие спортсмены Латвии 2025 года, пишет LETA.

Сиетиня получила эту награду впервые в карьере, а Скуиньш — во второй раз.

В прошедшем сезоне Сиетиня завоевала серебряную медаль на чемпионате мира — это наивысшее достижение латвийских копьеметателей на мировых первенствах со времени восстановления независимости страны.

Скуиньш в прошлом году подтвердил свой статус одного из лидеров европейского и мирового шоссейного велоспорта. Он занял пятое место как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы в условиях жёсткой конкуренции.

Спортивной командой года была признана мужская сборная Латвии по флорболу, которая в декабре 2024 года, на момент завершения подачи заявок на награды за 2024 год, заняла четвёртое место на чемпионате мира. В свою очередь, титул спортивной малой команды года получил пляжный волейбольный дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова, ставшие чемпионками мира.

Награду спортивного тренера года получил тренер Сиетини Гинтс Паламейкс, а звание молодёжного тренера года досталось пляжному волейболисту Мартиньшу Плявиньшу. Лучшим спортсменом в технических видах спорта признан гонщик спидвея Анджей Лебедев, а награду «Восходящая звезда года» получила биатлонистка Эстере Волфа.

Паралимпийскими спортсменами года были признаны паралёгкоатлетка Диана Круминя и паравсадник Рихард Сникуc.

Награду спортивного журналиста года получил автор Sportacentrs.com и обозреватель по хоккею Улвис Броже.

Лучшим учителем физкультуры года признан Арвис Спруде, который посвятил всю свою педагогическую карьеру Кулдигской основной школе имени Индрикиса Зебериньша. В свою очередь, награду в номинации «За вклад в спорт» получил Андрис Витаутс Клявиньш — одна из ключевых фигур в истории женского волейбола Латвии.

Спортивной семьёй года названа семья Цериньшей из Цесиского края — мама Мадара, папа Кристап и старший сын Карлис. Наконец, в номинации «Лучшее самоуправление в спорте» была отмечена Рижская государственная городская дума.