Сборная Чехии по хоккею представила состав команды на Олимпийские игры 2026 года.
Вратари: Лукаш Достал («Анахайм Дакс»), Карел Веймелка («Юта Мамонт»), Даниэль Владарж («Филадельфия Флайерз»);
Защитники: Радко Гудас («Анахайм Дакс»), Михал Кемпны («Брюнэс», Швеция), Давид Шпачек (университет Айовы, NCAA), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Ян Рутта («Серветт», Швейцария), Иржи Тихачек («Кярпят», Финляндия), Радим Шимек («Либерец», Чехия), Томаш Кундратек («Тршинец», Чехия);
Нападающие: Ондржей Палат («Нью-Джерси Дэвилз»), Томаш Гертл («Вегас Голден Найтс»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Доминик Кубалик («Цуг», Швейцария), Давид Пастрняк, Павел Заха (оба – «Бостон Брюинз»), Якуб Флек («Брно», Чехия), Роман Червенка, Лукаш Седлак (оба – «Пардубице», Чехия), Давид Кемпф («Ванкувер Кэнакс»), Ондржей Каше («Литвинов», Чехия), Радек Факса («Даллас Старз»), Давид Томашек («Ферьестад», Швеция), Матей Странски («Давос», Швейцария).
