В середине второго периода Овечкин увеличил преимущество своей команды до 5:1, а затем ещё отличился голом в пустые ворота. Таким образом, нападающий оформил свою 990-ю и 991-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда канадца Уэйна Гретцки, который составляет 1016 голов, осталось отличиться 25 раз.

Рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярках принадлежит Александру Овечкину. Благодаря дублю «Анахайму» нападающий довёл его до 914.

«Вашингтон» занимает шестое место в Восточной конференции с 50 набранными очками в 43 играх сезона.