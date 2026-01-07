Baltijas balss logotype
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 25 голов, отличившись дублем 0 362

Спорт
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 25 голов, отличившись дублем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахаймом» (7:4).

В середине второго периода Овечкин увеличил преимущество своей команды до 5:1, а затем ещё отличился голом в пустые ворота. Таким образом, нападающий оформил свою 990-ю и 991-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда канадца Уэйна Гретцки, который составляет 1016 голов, осталось отличиться 25 раз.

Рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярках принадлежит Александру Овечкину. Благодаря дублю «Анахайму» нападающий довёл его до 914.

«Вашингтон» занимает шестое место в Восточной конференции с 50 набранными очками в 43 играх сезона.

#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
2
0
0

Оставить комментарий

