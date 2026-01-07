«Я посмотрел немало верблюжьих скачек в интернете и в свободное время занимался исследованиями, пытаясь понять технику и стратегии. И что меня особенно впечатлило, так это самоотдача, которая требуется от всех участников. В конце концов, спорт есть спорт. Он требует мужества, самопожертвования и командной работы», – прокомментировал свое решение Поль Погба спортивному телеканалу BBC Sport.

Спортсмен заявил, что у футбола, верблюжьих скачек или бокса основы схожи: для участия необходимы целеустремленность, сосредоточенность, дисциплина и упорство. В конечном итоге именно это делает из людей чемпионов, считает футболист. Кроме того, Поль Погба хочет однажды оказаться владельцем самого дорогого верблюда: «Это стало бы замечательным событием – чем-то радостным, значимым и тем, что меня волнует. Возможно, однажды мы это осуществим».

Поль Погба – один из самых дорогих футболистов в истории спорта. В 2016 году он перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 105 млн евро. В 2018 году в составе сборной Франции он стал чемпионом мира.