Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько заработал Магнус Карлсен — самый богатый шахматист 2025 года? 0 318

Спорт
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько заработал Магнус Карлсен — самый богатый шахматист 2025 года?

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен стал единственным шахматистом в 2025 году, преодолевшим отметку в $ 1 млн призовыми.

Об этом сообщает Chess.com.

Топ-3 гроссмейстеров по заработку за 2025 год

1.Магнус Карлсен (Норвегия) — $ 1 455 276 (за 16 турниров)

2.Фабиано Каруана (США) — $ 889 598 (за 19 турниров)

3.Левон Аронян (США) — $ 751 881 (за 15 турниров)

Примечательно, что Карлсен лидирует и в списке самых обеспеченных шахматистов за карьеру.

Топ-5 гроссмейстеров по заработку за карьеру

1.Магнус Карлсен (Норвегия) — $ 12 232 249

2.Вишванатан Ананд (Индия) — $ 9 551 844

3.Гарри Каспаров (Россия) — $ 8 045 979

4.Анатолий Карпов (Россия) — $ 5 989 480

5.Владимир Крамник (Россия) — $ 4 775 825

Читайте нас также:
#шахматы #карьера #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правда ли, что появился новый вид спорта – верблюжьи скачки?
Изображение к статье: Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 25 голов, отличившись дублем
Изображение к статье: Сформирован состав сборной Чехии на Олимпийские игры-2026
Изображение к статье: Кубок Африки. Египет — Кот-д«Ивуар и другие пары 1/4 финала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео