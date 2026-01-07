Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен стал единственным шахматистом в 2025 году, преодолевшим отметку в $ 1 млн призовыми.
Об этом сообщает Chess.com.
Топ-3 гроссмейстеров по заработку за 2025 год
1.Магнус Карлсен (Норвегия) — $ 1 455 276 (за 16 турниров)
2.Фабиано Каруана (США) — $ 889 598 (за 19 турниров)
3.Левон Аронян (США) — $ 751 881 (за 15 турниров)
Примечательно, что Карлсен лидирует и в списке самых обеспеченных шахматистов за карьеру.
Топ-5 гроссмейстеров по заработку за карьеру
1.Магнус Карлсен (Норвегия) — $ 12 232 249
2.Вишванатан Ананд (Индия) — $ 9 551 844
3.Гарри Каспаров (Россия) — $ 8 045 979
4.Анатолий Карпов (Россия) — $ 5 989 480
5.Владимир Крамник (Россия) — $ 4 775 825
