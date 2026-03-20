Стартап из Лондона Meatly анонсировал выпуск уникального натурального корма для кошек, созданного на основе культивированного мяса. В настоящее время компания стремится получить разрешение на его продажу, сообщает Daily Mail.

Для производства этого корма использовано куриное мясо, вырастенное в лабораторных условиях из клеток куриных яиц. Представители компании утверждают, что полученный продукт по своему виду полностью идентичен настоящей курятине.

Хотя разработчики пока не получили одобрение от регулирующих органов на продажу своего корма, крупнейшая британская сеть зоомагазинов Pets at Home, насчитывающая около 400 магазинов и более 300 груминг-салонов, выразила готовность включить этот продукт в свой ассортимент.

В Meatly пояснили, что процесс производства корма из культивированного мяса проходит в три этапа. Сначала берется небольшой образец клеток куриного яйца, которые затем выращиваются в лаборатории с добавлением витаминов, минералов и аминокислот, необходимых для превращения клеток в мясо. После этого полученное мясо отправляется на производственную площадку компании Omni, одного из ведущих производителей растительных кормов для домашних животных в Великобритании, где из него изготавливается готовый корм.

Компания Meatly подчеркивает, что их продукт интересен также тем, что культивированное мясо богато витаминами и микроэлементами. В нем отсутствуют остатки антибиотиков, которые могут быть использованы при традиционном выращивании животных.

Кроме того, в компании отметили, что цена одной баночки такого корма весом 150 граммов (рассчитанного на один прием пищи) составит около 1 фунта стерлингов.