В ночь с 8 на 9 декабря в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата-2025/26, в рамках которого прошло пять матчей.
По итогам дня в списке лучших бомбардиров сезона продолжает лидировать форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который набрал 49 (24+25) очков в 29 играх.
На второй строчке располагается Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» с 43 (15+28) очками в 30 матчах, на третьей — Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 42 (14+28) очка в 29 играх.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря 2025 года:
-
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 49 (24+25) очков в 29 матчах
-
Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 43 (15+28) очка в 30 матчах
-
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 (14+28) очка в 29 матчах
-
Коннор Бедард («Чикаго») — 40 (18+22) очков в 29 матчах
-
Микко Рантанен («Даллас») — 39 (13+26) очков в 29 матчах
-
Мартин Нечас («Колорадо») — 39 (14+25) очков в 29 матчах
-
Лео Карлссон («Анахайм») — 38 (16+22) очков в 29 матчах
-
Джейсон Робертсон («Даллас») — 38 (18+20) очков в 30 матчах
-
Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 (17+20) очков в 29 матчах
-
Марк Шайфле («Виннипег») — 36 (14+22) очков в 28 матчах
-
Джек Айкел («Вегас») — 36 (12+24) очков в 28 матчах
