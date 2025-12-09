Baltijas balss logotype
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря 0 151

Спорт
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря

В ночь с 8 на 9 декабря в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата-2025/26, в рамках которого прошло пять матчей.

По итогам дня в списке лучших бомбардиров сезона продолжает лидировать форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который набрал 49 (24+25) очков в 29 играх.

На второй строчке располагается Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» с 43 (15+28) очками в 30 матчах, на третьей — Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 42 (14+28) очка в 29 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря 2025 года:

  1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 49 (24+25) очков в 29 матчах

  2. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 43 (15+28) очка в 30 матчах

  3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 (14+28) очка в 29 матчах

  4. Коннор Бедард («Чикаго») — 40 (18+22) очков в 29 матчах

  5. Микко Рантанен («Даллас») — 39 (13+26) очков в 29 матчах

  6. Мартин Нечас («Колорадо») — 39 (14+25) очков в 29 матчах

  7. Лео Карлссон («Анахайм») — 38 (16+22) очков в 29 матчах

  8. Джейсон Робертсон («Даллас») — 38 (18+20) очков в 30 матчах

  9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 37 (17+20) очков в 29 матчах

  10. Марк Шайфле («Виннипег») — 36 (14+22) очков в 28 матчах

  11. Джек Айкел («Вегас») — 36 (12+24) очков в 28 матчах

#хоккей #НХЛ #спорт #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
