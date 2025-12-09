В ночь с 8 на 9 декабря в НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата-2025/26, в рамках которого прошло пять матчей.

По итогам дня в списке лучших бомбардиров сезона продолжает лидировать форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который набрал 49 (24+25) очков в 29 играх.

На второй строчке располагается Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» с 43 (15+28) очками в 30 матчах, на третьей — Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 42 (14+28) очка в 29 играх.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 9 декабря 2025 года: