Банк Латвии сегодня выпустит серебряную коллекционную монету "Straume" ("Поток"), посвященную получившему премию "Оскар" анимационному фильму, сообщили агентству ЛЕТА в Банке Латвии.

На аверсе монеты изображен главный герой мультфильма "Поток" - темно-серый кот с желтыми глазами. В нижней части по краю монеты полукругом размещена надпись: слева - на английском языке "Flow", справа - "Straume".

На реверсе монеты изображены остальные герои мультфильма - собака, кот, капибара, лемур и птица.

Тираж монеты составляет 6000 экземпляров.

Вес монеты - 22 грамма, диаметр - 35 миллиметров. Авторы графического дизайна монеты - режиссер Гинтс Зилбалодис и Петерис Тенисонс.

Цена монеты в Банке Латвии составит 77 евро, лимит покупки на одного человека - три монеты.

Монета изготовлена на голландском монетном дворе "Koninklijke Nederlandse Munt".

Анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар", победив в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

Коллекционные монеты служат платежным средством только в стране их эмиссии. Их номинальная стоимость отличается от номинала обычных оборотных монет.