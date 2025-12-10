Baltijas balss logotype
Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету в честь фильма «Поток» 0 166

Бизнес
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету в честь фильма «Поток»
ФОТО: LETA

Банк Латвии сегодня выпустит серебряную коллекционную монету "Straume" ("Поток"), посвященную получившему премию "Оскар" анимационному фильму, сообщили агентству ЛЕТА в Банке Латвии.

На аверсе монеты изображен главный герой мультфильма "Поток" - темно-серый кот с желтыми глазами. В нижней части по краю монеты полукругом размещена надпись: слева - на английском языке "Flow", справа - "Straume".

На реверсе монеты изображены остальные герои мультфильма - собака, кот, капибара, лемур и птица.

Тираж монеты составляет 6000 экземпляров.

Вес монеты - 22 грамма, диаметр - 35 миллиметров. Авторы графического дизайна монеты - режиссер Гинтс Зилбалодис и Петерис Тенисонс.

Цена монеты в Банке Латвии составит 77 евро, лимит покупки на одного человека - три монеты.

Монета изготовлена на голландском монетном дворе "Koninklijke Nederlandse Munt".

Анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар", победив в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

Коллекционные монеты служат платежным средством только в стране их эмиссии. Их номинальная стоимость отличается от номинала обычных оборотных монет.

#банк Латвии #дизайн
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
