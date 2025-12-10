Финляндия всё ещё стремится к достижению цели по углеродной нейтральности к 2035 году, заявила министр министр по вопросам окружающей среды и климата Сари Мултала. По её словам, правительство хочет сделать Финляндию мировой державой в области чистой энергии. В число задач также входят электрификация, например, транспорта.

Главная проблема климатической политики Финляндии сейчас связана с сектором землепользования, который из поглотителя выбросов превратился в их источник. Причинами этого стали, в частности, прекращение импорта древесины из России, увеличение объёмов вырубки и снижение прироста лесов.

Леса Финляндии занимают около 76 % территории страны (0,5 % мировых запасов древесины), что делает Финляндию самой богатой лесными ресурсами страной Европы. По данным всемирной книги фактов ЦРУ по состоянию на 2018 год леса покрывают 72,9 % территории Финляндии, самый высокий процент среди всех развитых стран мира. Единственные другие развитые страны с таким высоким процентом лесного покрова — Швеция (68,7 %), Япония (68,5 %) и Южная Корея (63,9 %).

Всего в Финляндии произрастает около тридцати пород деревьев, наиболее распространены из которых сосна (45 %), ель (37 %) и берёза (15 %). Собственность на леса в Финляндии более чем на половину — 62,8 % — является частной, 32,2 % лесов принадлежит государству и управляется Главным лесным управлением Финляндии, 5,0 % принадлежат прочим владельцам.