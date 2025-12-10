Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финляндия намерена достичь углеродной нейтральности к 2035 году 0 77

Бизнес
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Главная проблема климатической политики государства сейчас связана с сектором землепользования, который из поглотителя выбросов превратился в их источник.

Главная проблема климатической политики государства сейчас связана с сектором землепользования, который из поглотителя выбросов превратился в их источник.

Леса занимают около 76 % территории страны.

Финляндия всё ещё стремится к достижению цели по углеродной нейтральности к 2035 году, заявила министр министр по вопросам окружающей среды и климата Сари Мултала. По её словам, правительство хочет сделать Финляндию мировой державой в области чистой энергии. В число задач также входят электрификация, например, транспорта.

Главная проблема климатической политики Финляндии сейчас связана с сектором землепользования, который из поглотителя выбросов превратился в их источник. Причинами этого стали, в частности, прекращение импорта древесины из России, увеличение объёмов вырубки и снижение прироста лесов.

Леса Финляндии занимают около 76 % территории страны (0,5 % мировых запасов древесины), что делает Финляндию самой богатой лесными ресурсами страной Европы. По данным всемирной книги фактов ЦРУ по состоянию на 2018 год леса покрывают 72,9 % территории Финляндии, самый высокий процент среди всех развитых стран мира. Единственные другие развитые страны с таким высоким процентом лесного покрова — Швеция (68,7 %), Япония (68,5 %) и Южная Корея (63,9 %).

Всего в Финляндии произрастает около тридцати пород деревьев, наиболее распространены из которых сосна (45 %), ель (37 %) и берёза (15 %). Собственность на леса в Финляндии более чем на половину — 62,8 % — является частной, 32,2 % лесов принадлежит государству и управляется Главным лесным управлением Финляндии, 5,0 % принадлежат прочим владельцам.

Читайте нас также:
#климат #Финляндия #транспорт #экология #энергия #древесина #леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «SmartLynx Airlines» подала заявление о процессе неплатежеспособности
Изображение к статье: Cтоимость товаров, импортируемых в Латвию из России и Беларуси упала в 3,1 раза
Изображение к статье: Каждый предприимчивый иранец может майнить криптовалюту в особо крупных размерах. Иконка видео
Изображение к статье: Poain Report: Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы заработать 115 долларов и получать до 50 000 долларов пассивного дохода в день

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала первой. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео