Впервые в Дунте пройдет семейное зимнее приключение «Путешествие огней в мире Мюнхгаузена» 0 56

Люблю!
Дата публикации: 09.12.2025
LETA
Изображение к статье: Впервые в Дунте пройдет семейное зимнее приключение «Путешествие огней в мире Мюнхгаузена»

20 и 21 декабря Музей Мюнхгаузена приглашает посетителей на совершенно новое зимнее мероприятие – «Путешествие огней в мире Мюнхгаузена», которое превратит привычную Тропу пивных кубков в волшебное и наполненное светом праздничное путешествие.

Во время мероприятия тропа длиной 2,5 км будет освещена более чем 1500 свечами и украшена разнообразными зимними украшениями, создавая особую, тёплую праздничную атмосферу. «Путешествие огней» позволит посетителям не торопиться – это будет возможность провести праздники вместе, наслаждаясь общением, фотографированием, вкусной едой и встречами с друзьями.

Мероприятие приходится как раз на день зимнего солнцестояния — время, когда свет начинает возвращаться, и природа преображается. В эти дни волшебство будет витать в воздухе, и мир Мюнхгаузена будет ощущаться на каждом шагу.

В конечной точке маршрута, у старой мельницы, ныне известной как впечатляющее здание «Пивной кубок», гостей встретит Санта-Клаус. Дети смогут оставить свои желания в рождественском почтовом ящике, написать письмо прямо на месте или прошептать Санте свою мечту на ухо.

На территории будет работать кафе с зимней едой и напитками, будет разведен костер и организованы различные зимние мероприятия.

#зима #отдых #культура #кафе #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео