Стиральная машинка стала незаменимой помощницей, но не всё, что попадает в барабан, переносит стирку без последствий. Некоторые привычные вещи портятся мгновенно, а иногда даже могут повредить саму технику. Разберёмся, что точно нельзя стирать в машинке.

1. Пенные подушки

Подушки с эффектом памяти, повторяющие изгиб шеи и головы, можно стирать только если это указано на ярлыке. Иначе они деформируются и придётся покупать новые.

Как стирать: благодаря искусственному гипоаллергенному наполнителю такие подушки остаются чистыми дольше. Мелкие пятна лучше удалять вручную. Если указана ручная стирка — погрузите подушку в таз с водой и гипоаллергенным жидким средством без отдушек, аккуратно встряхните и сушите в проветриваемом помещении.

2. Одежда с шерстью домашних животных

Стирка одежды с шерстью питомцев только усугубляет проблему: шерсть распределяется по вещам, застревает в барабане и может забить фильтр.

Как стирать: сначала удалите шерсть липким роликом или намоченной резиновой перчаткой. Если шерсть осталась, прогладьте вещь утюгом на минимальной температуре, а затем стирайте по инструкции на ярлыке.

3. Лифчики

Особенно модели с пуш-ап быстро теряют форму при машинной стирке.

Как стирать: лучше вручную в холодной воде с небольшим количеством деликатного средства, аккуратно отжать. Если машинная стирка необходима — застегните лифчик, поместите в специальный мешок для деликатных вещей и выберите холодную программу. Сушить только естественным способом, без сушилки и фена.

4. Вещи с вышивкой или кружевами

Машинка способна повредить украшения на одежде. Приклеенные элементы могут поцарапать барабан, а кружева зацепиться за пуговицы или молнии других вещей.

Как стирать: вручную. Если есть пометка «только химчистка» — отнесите вещь в профессиональную чистку и попросите защитить выступающие элементы кусочком ткани.

5. Очень большие вещи

Одеяло или плед, которое с трудом помещается в машинку, не стоит туда класть: вещь не отстирается, барабан перегрузится, возможна поломка техники.

Как стирать: если есть возможность, используйте машину большего объема или отдайте вещь в химчистку.

6. Вельвет, шерсть и кашемир

Деликатные ткани не переносят машинную стирку: появляются катышки, зацепки, а иногда и дырки.

Как стирать: лучше вручную. Если вещь линяет, проверьте это: намочите небольшой участок и прижмите к нему белую ткань. Если цвет передался — стирать нельзя, остаётся только химчистка.