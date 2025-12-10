Baltijas balss logotype
ЕС введёт штраф 20 000 € за отказ от мигрантов. Латвия пытается уйти от выплат 6 1924

Политика
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: ЕС введёт штраф 20 000 € за отказ от мигрантов. Латвия пытается уйти от выплат
ФОТО: LETA

На заседании министров внутренних дел стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе в понедельник было принято решение об ужесточении иммиграционной политики, пишет Latvijas Avīze.

Среди мер - введение системы солидарности, по которой в ближайшие два года страны-участницы должны будут распределить между собой не менее 30 тысяч нелегальных иммигрантов, уже въехавших в ЕС, пропорционально численности населения и экономическому потенциалу. Цель меры - снизить давление на государства, где число переселенцев несоразмерно высоко. Страны, которые откажутся принять часть мигрантов, будут обязаны выплатить по 20 тысяч евро за каждого человека. Однако после совещания стало известно, что ряд государств временно освобожден от обязательств по приему иммигрантов.

Латвия также запрашивала такое исключение, но пока официального решения не получила. В распространенном по возвращении министра внутренних дел Рихарда Козловскиса из Брюсселя заявлении МВД Латвии говорится, что министр "вновь обратил внимание на фактическую ситуацию Латвии в сфере миграции, подчеркнув, что нынешняя оценка Еврокомиссии, основанная исключительно на статистике, не отражает реальных проблем, с которыми Латвия сталкивается ежедневно". Козловскис повторно просил предоставить Латвии исключение из механизма солидарности, отметив, что страна не готова к перемещению лиц или финансовым взносам.

"Сейчас Латвия продолжает диалог с Еврокомиссией, чтобы был учтен фактический вклад страны в четырехлетнюю борьбу с инструментализацией мигрантов на внешней восточной границе ЕС, ее укрепление, а также поддержка мирных жителей Украины и динамика лиц, получающих статус временной защиты, которая имеет растущую тенденцию", - отмечается в заявлении МВД.

Ранее исключение из механизма солидарности запросила и, скорее всего, получит Польша. После заседания глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил: "Мы получили то, что обещали вам. Мы сказали, что по этому механизму не примем ни одного беженца и не выплатим компенсацию. Это хороший день". Кервиньский отметил, что дискуссии были жаркими, и несколько стран, в основном из Южной Европы, "не были довольны" предоставленным исключением. Решение ЕС учитывает масштабные расходы, которые понесла Варшава для надзора и укрепления восточной границы с Беларусью, а также большое число украинских беженцев.

Летом 2021 года Польша пережила миграционный кризис, вызванный действиями режима Александра Лукашенко при поддержке Москвы, когда предпринимались насильственные попытки проникновения на территорию страны и для их отражения была задействована армия. Эти события Варшава также использовала в качестве аргумента на переговорах в Брюсселе.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(6)
  • DJ
    DMITRIJS JAKUNINS
    10-го декабря

    Предвкушаю немыслимые очереди мигрантов на изучение языка всевластия

    16
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го декабря

    Когда город становиться миллионером, тогда в нём, строят метро. Для Риги пустить мигрантов до миллиона, двойная выгода. В первых , можно уйти от выплат и второе, будем ездить на метро, скажем с автовокзала на базар.

    24
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    10-го декабря

    Некуда будет ездить, скоро ни того, ни другого не будет!

    9
    2
  • A
    Aleks
    10-го декабря

    Как себя поставишь-так к тебе и будут относиться.Польша получила из Брюсселя 600 млрд долларов,имеет свою валюту ,отказалась возвращать недвижимость евреям,подогнав к посольству Израиля грузовик с битым кирпичом и сказали -забирайте,отказались принимать беженцев и что?Израиль как то наехал,Брюссель? Нет.Значитуважают .А кто среди нормальных стран уважает прогрессивных,на которых все ездят кому не лень и по прогрессивному имеют Латвию и в хвост,и в гриву.👽😈

    26
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го декабря

    «Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего».

    29
    1
  • MK
    Martin Kim
    10-го декабря

    Когда нахлебник отказывается вносить вклад в общие интересы, он должен вернуть субсидии, потраченные на него.

    35
    1
