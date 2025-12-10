Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Банки вернутся, но понарошку? Жителям регионов обещают консультации раз в неделю 0 806

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Банки вернутся, но понарошку? Жителям регионов обещают консультации раз в неделю
ФОТО: Unsplash

С 1 января 2026 года латвийские коммерческие банки должны предоставлять постоянные очные услуги жителям городов и краев, а также облегчить доступ к банкоматам для снятия наличных, пишет Latvijas Avīze.

Эти требования установлены поправками к закону о кредитных учреждениях, принятыми Сеймом в сентябре 2024 года, и правилами Банка Латвии, изданными в ноябре прошлого года.

Новые нормы в первую очередь затрагивают четыре крупнейших банка страны - "Swedbank", "SEB", "Citadele" и "Luminor", услугами которых жители пользуются чаще всего. Банкам был предоставлен год на подготовку к выполнению требований, включая консультации с местными властями.

Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отметила, что до сих пор ни один из крупнейших банков не имел точек обслуживания примерно в половине из 42 самоуправлений. С 1 января банки должны вернуться хотя бы в 10 городов. При этом возвращение не означает, что в каждом городе будут открыты филиалы пять дней в неделю по восемь часов в день. Крупнейшие города, где жители очно не могли получить услуги ни одного из четырех банков, включают Кулдигу, Бауску, Мадону и Балви.

По данным Банка Латвии, в конце 2013 года в Латвии действовало 319 пунктов обслуживания клиентов, а к концу 2024 года их осталось всего 69, что вызывает недовольство жителей доступностью банковских услуг.

Представитель "Swedbank" Янис Кропс уточнил, что поправки к закону требуют не обновления филиалов, а обеспечения возможностей для очных консультаций. "С конца августа мы уже открыли консультационный пункт в Мадоне, где жителей принимают по пятницам. С нового года физические пункты обслуживания планируется открыть также в Бауске, Лимбажи, Талси и Кулдиге. А в Валке, Алуксне, Краславе и Прейли будут доступны консультационные пункты, куда сотрудник банка прибудет по предварительному запросу".

Читайте нас также:
#банки #финансы #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
4
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже
Изображение к статье: У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
Изображение к статье: Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Изображение к статье: В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео