С 1 января 2026 года латвийские коммерческие банки должны предоставлять постоянные очные услуги жителям городов и краев, а также облегчить доступ к банкоматам для снятия наличных, пишет Latvijas Avīze.

Эти требования установлены поправками к закону о кредитных учреждениях, принятыми Сеймом в сентябре 2024 года, и правилами Банка Латвии, изданными в ноябре прошлого года.

Новые нормы в первую очередь затрагивают четыре крупнейших банка страны - "Swedbank", "SEB", "Citadele" и "Luminor", услугами которых жители пользуются чаще всего. Банкам был предоставлен год на подготовку к выполнению требований, включая консультации с местными властями.

Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отметила, что до сих пор ни один из крупнейших банков не имел точек обслуживания примерно в половине из 42 самоуправлений. С 1 января банки должны вернуться хотя бы в 10 городов. При этом возвращение не означает, что в каждом городе будут открыты филиалы пять дней в неделю по восемь часов в день. Крупнейшие города, где жители очно не могли получить услуги ни одного из четырех банков, включают Кулдигу, Бауску, Мадону и Балви.

По данным Банка Латвии, в конце 2013 года в Латвии действовало 319 пунктов обслуживания клиентов, а к концу 2024 года их осталось всего 69, что вызывает недовольство жителей доступностью банковских услуг.

Представитель "Swedbank" Янис Кропс уточнил, что поправки к закону требуют не обновления филиалов, а обеспечения возможностей для очных консультаций. "С конца августа мы уже открыли консультационный пункт в Мадоне, где жителей принимают по пятницам. С нового года физические пункты обслуживания планируется открыть также в Бауске, Лимбажи, Талси и Кулдиге. А в Валке, Алуксне, Краславе и Прейли будут доступны консультационные пункты, куда сотрудник банка прибудет по предварительному запросу".