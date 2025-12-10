Исследователи из Саудовской Аравии, чья работа опубликована в журнале Scientific Reports, провели систематический обзор и метаанализ данных, собранных в рамках 14 клинических испытаний с участием более шести с половиной тысяч человек. Участники этих испытаний периодически испытывали головные боли напряжения и принимали ибупрофен, парацетамол или плацебо.

Головные боли напряжения являются наиболее распространенным видом головной боли. Обычно они возникают в результате стресса, нервного или умственного напряжения.

Ибупрофен или парацетамол — что эффективнее при головной боли?

В результате исследования авторы пришли к выводу, что, хотя существуют некоторые различия в действии этих препаратов, статистически значимых отличий в их эффективности или в выраженности побочных эффектов не наблюдается — как ибупрофен, так и парацетамол одинаково эффективно снимают головную боль напряжения, лишь в редких случаях вызывая дискомфорт в желудке или головокружение.

Например, было установлено, что парацетамол начинает действовать несколько быстрее, чем ибупрофен: пик обезболивающего эффекта у парацетамола достигается уже через час после приема, тогда как у ибупрофена — через два часа. Кроме того, для людей с повышенным риском почечной недостаточности или желудочно-кишечного кровотечения более безопасным вариантом является парацетамол, а не ибупрофен.