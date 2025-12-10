Сталкивались ли вы с тем, что иногда просто все валится из рук и день не задается, едва вы нащупываете ногой тапочки и отправляетесь на кухню варить кофе? И дело тут вовсе не в том, что вы встали не с той ноги. Проблема кроется гораздо глубже. Оглянитесь вокруг, и если найдете что-то из нашего списка, то избавьтесь от этого тут же. И не стоит жалеть: спокойствие и гармония в доме намного важнее!

Старые тапочки

Первое, что вы делаете, едва спустив ногу с кровати, ищете свои любимые домашние шлепанцы. В большинстве случаев. Вот с них мы, пожалуй, и начнем! Ни в коем случае нельзя хранить в квартире старые изношенные или порванные тапочки. Ведь они притягивают негативную энергию, а вам это совершенно не нужно.

Изношенная одежда

То же самое касается в принципе всего гардероба. Порванным старым вещам и обуви не место в доме. Переберите гардероб, и то, что уже пришло в негодность или не носится более двух сезонов, можно смело утилизировать.

Разбитая посуда

Переходим к посуде. Если любимый сервиз, который достался от бабушки в наследство, разбился или пошел трещинами, тут же смело несите его на помойку!

И как бы вам ни нравилась милая чашка, но если от нее откололся кусочек, то ее должна постигнуть та же участь, что и сервиз. Ведь, как известно, тарелка — символ семьи. Поэтому представьте, какого вы мнения о своих близких, что позволяете находиться в доме посуде с трещинами, сколами или дефектами. К тому же это небезопасно для здоровья и нарушает энергетику продуктов.

Вьющиеся растения

Живые цветы — это, конечно, прекрасно и полезно для дома. Но! Это не касается вьющихся растений. Они могут обвивать дом, но только с внешней стороны. Считается, что вьюны притягивают болезни, но если они находятся с наружной стороны, то, напротив, защищают и оберегают ваши стены.

Камыш

Это касается и камышей. Особенно в засушенном виде! Они притягивают болезни и несчастья. Ковыль также не рекомендуют держать в доме. Вы ведь не хотите рано овдоветь, правда?

А вот если вдруг нужно поправить благополучие семьи или просто уравновесить ситуацию, срочно покупайте бегонию! Это растение считается символом счастливых отношений.

Анютины глазки

Если вдруг дома очутились анютины глазки, тут же выставите их за порог! Этим цветам точно не место в квартире. Традиционно такие растения высаживают у погостов, поэтому вам такое соседство ни к чему.

А, например, если у вас в доме есть сухоцветы, то это не страшно. Сухие цветы (кроме камышей и ковыля, как мы уже писали) помогут нейтрализовать негативную энергию и даже защитить от болезней.

Вещи от предыдущих жильцов

Если вы живете на съемной квартире и от прежних жильцов вам в «наследство» достались какие-то вещи, лучше их все же отдать «забывашкам» или вовсе выбросить. Мы ведь не знаем, с каким чувством уезжали люди из этой квартиры. И какая энергетика осталась на их вещах.

Новогодняя елка не в праздничный период

Этот пункт будет особенно полезен тем, кто любит выбрасывать новогоднюю елку ближе к маю-июню. На самом деле хвойные ветки в вазе уместны лишь в период новогодних праздников, а в остальное время года держать их дома — плохая примета.

Фото умерших людей на видном месте

Немного мистики. Нельзя держать на видном месте фото умерших людей. Дело в том, что фотографии — это все же связь с потусторонним миром, куда нам, живым, заглядывать лишний раз ни к чему. Поэтому снимки родных, которых больше нет с нами, советуют держать отдельно от фото живых, лучше всего — в отдельном альбоме.

Пальма

Вам подарили пальму? Отлично! Только не спешите сразу вносить ее в дом. Считается, что таким образом вы вносите в дом раздоры и горе. И вообще, пальмами лучше любоваться на море.