В королевских кругах всё громче обсуждают вероятность того, что Карл III решится на примирительный жест в адрес принца Гарри накануне рождественских праздников. Эксперты уверены: если в жизни монархии и есть идеальный момент для восстановления отношений, то это именно Рождество — время, когда семья традиционно собирается под одной крышей.

Королевские обозреватели считают, что в этом году у семьи может появиться шанс оставить прошлые обиды позади. Как отмечают аналитики, рождественский период — не просто традиция, а важный символ единства, который делает возможным даже самые неожиданные примирения.

По словам эксперта Ричарда Палмера, многие элементы королевского Рождества укоренились настолько глубоко, что стали частью коллективной памяти: ежегодное обращение монарха, большое семейное собрание в Сандрингеме, совместный поход в церковь. Всё это демонстрирует сплочённость семьи и её способность сохранять порядок и стабильность, несмотря на сложности.

Карл III и королева Камилла, как и много лет прежде, проведут праздники в поместье Сандрингем в Норфолке, следуя традиции, которую поддерживали Елизавета II и принц Филипп. Празднование начинается с рождественского чаепития, затем — обмен шуточными подарками, а вечером — официальный ужин.

Рождественским утром семья отправится на службу в церковь Святой Марии Магдалины, расположенную на территории поместья. После традиционного обеда с жареной индейкой Виндзоры собираются вместе, чтобы в 15:00 посмотреть обращение короля. Праздничная атмосфера сохраняется до самого вечера.

Ожидается, что компанию монарху составят принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети, герцог и герцогиня Эдинбургские с леди Луизой Виндзор и Джеймсом, графом Уэссекским. Также могут приехать принцесса Анна с супругом сэром Тимоти Лоуренсом, Зара и Майк Тиндалл с детьми. Возможно участие и принцесс Беатрис и Евгении со своими семьями.

Королевский обозреватель Кэти Николл отмечает: «В году всего два момента, когда вся семья может провести время вместе: летние недели в Балморале и Рождество в Сандрингеме. Для Карла этот праздник особенно важен — это единственный день, когда он полностью освобождается от государственных обязательств и, как его мать, может позволить себе полностью отключиться от рабочих забот».

Именно поэтому Рождество рассматривается как удобный момент для попытки наладить отношения с принцем Гарри — шаг, который, по мнению экспертов, мог бы открыть новую страницу в истории королевской семьи.

источник: OK!