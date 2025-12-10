Этот простой, но потрясающе вкусный салат родом из солнечной Италии — идеальная закуска для обеда или ужина. Главный секрет рецепта панцанеллы — помидоры: выбирайте самые сочные и спелые.
Ингредиенты на 2-3 порции:
помидоры - 250 г
базилик - 20 г
оливковое масло - 60 мл
красный лук - 1 средняя головка
красный винный уксус - 40 мл
чёрствый белый хлеб - 300 г
соль - по вкусу
Приготовление:
Хлеб нарежьте на куски шириной примерно 5 см. Для панцанеллы идеально подойдёт чиабатта или любой другой хлеб с относительно прочным мякишем.
Налейте в глубокое блюдо холодную воду, смешанную с уксусом, и поместите туда куски хлеба. Оставьте на 20–30 минут.
Нарежьте помидоры крупными дольками, лук — тонкими полукольцами, листья базилика порвите руками.
Хлеб выньте из уксусной воды и отожмите руками, стараясь не повредить мякиш.
Смешайте помидоры, лук, базилик и хлеб, посолите и поперчите по вкусу и заправьте оливковым маслом.
