Вкус Италии: готовим салат панцанелла

Люблю!
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вкус Италии: готовим салат панцанелла

Этот простой, но потрясающе вкусный салат родом из солнечной Италии — идеальная закуска для обеда или ужина. Главный секрет рецепта панцанеллы — помидоры: выбирайте самые сочные и спелые.

Ингредиенты на 2-3 порции:

  • помидоры - 250 г

  • базилик - 20 г

  • оливковое масло - 60 мл

  • красный лук - 1 средняя головка

  • красный винный уксус - 40 мл

  • чёрствый белый хлеб - 300 г

  • соль - по вкусу

Приготовление:

  • Хлеб нарежьте на куски шириной примерно 5 см. Для панцанеллы идеально подойдёт чиабатта или любой другой хлеб с относительно прочным мякишем.

  • Налейте в глубокое блюдо холодную воду, смешанную с уксусом, и поместите туда куски хлеба. Оставьте на 20–30 минут.

  • Нарежьте помидоры крупными дольками, лук — тонкими полукольцами, листья базилика порвите руками.

  • Хлеб выньте из уксусной воды и отожмите руками, стараясь не повредить мякиш.

  • Смешайте помидоры, лук, базилик и хлеб, посолите и поперчите по вкусу и заправьте оливковым маслом.

#Италия #кулинария #хлеб #помидоры #еда #оливковое масло
