Хлеб нарежьте на куски шириной примерно 5 см. Для панцанеллы идеально подойдёт чиабатта или любой другой хлеб с относительно прочным мякишем.

Налейте в глубокое блюдо холодную воду, смешанную с уксусом, и поместите туда куски хлеба. Оставьте на 20–30 минут.

Нарежьте помидоры крупными дольками, лук — тонкими полукольцами, листья базилика порвите руками.

Хлеб выньте из уксусной воды и отожмите руками, стараясь не повредить мякиш.