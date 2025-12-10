Когнитивные методы, смена обстановки и стабильное утро — три опоры, которые, по словам специалистов, чаще всего возвращают сон. Проснуться в три часа ночи и понять, что сон больше не возвращается, – знакомый сценарий для многих. Специалисты подтверждают: именно раннее ночное пробуждение чаще всего приводит к затяжной бессоннице. Консультант по медицине сна Элли Хейр рассказала, какие методы помогают ей самой быстро отключить мозг и вернуться к отдыху – и эти способы могут пригодиться каждому.

Первое, к чему обращается эксперт, – когнитивные техники отвлечения. Их цель проста: переключить внимание на нейтральную задачу и не позволить мыслям раскручиваться в тревогу. Вариантов много: от мысленного проговаривания слов с одинаковой буквой до детального воспоминания бытовых сцен. Хейр предпочитает счет от тысячи с вычитанием семи – метод, который заставляет мозг работать монотонно и помогает ему быстрее погасить возбуждение.

Если отвлечься не удается, сомнолог рекомендует не оставаться в постели слишком долго. По ее словам, попытки заснуть любой ценой только укрепляют связь между кроватью и состоянием раздражения. Гораздо эффективнее встать, заняться спокойным делом – например, почитать или включить ненавязчивую музыку – и через 20–30 минут вновь попробовать лечь спать.

Эксперты подчеркивают, что одну неудачную ночь нельзя превращать в сбой режима. Даже после бессонницы важно подняться в обычное время и получить утренний свет – яркий дневной спектр помогает организму минимизировать последствия ночной усталости и восстановить привычный ритм.