Зима ставит перед волосами особые испытания: холод, сухой воздух и ветер делают их ломкими и тусклыми. Но что делать, если вы не любите носить шапку? Специалист объяснила, как защитить волосы и кожу головы в мороз без головного убора.

Эксперт: Анна Убилава, трихолог

Как холод влияет на волосы

Длительное пребывание на морозе без защиты ухудшает кровообращение кожи головы, а значит, фолликулы получают меньше кислорода и питательных веществ. Волосы становятся слабее и могут чаще выпадать.

Сухой воздух и ветер вытягивают влагу из волоса, повреждая кутикулу. Это делает волосы ломкими, пористыми, усиливает пушистость и электризацию, а кончики начинают сечься. Кроме того, холод может провоцировать обострение кожных проблем — себорейного дерматита, псориаза, сопровождающихся зудом и шелушением.

Как защитить волосы без шапки

Никогда не выходите на улицу с влажными волосами.

Даже слегка влажные волосы становятся хрупкими, а кожа головы — уязвимой. Сушка обязательна.

Используйте альтернативы шапке:

капюшон с подкладкой из флиса, меха или плотного хлопка;

объемный шарф, закрывающий голову;

тонкая шелковая подшапка под капюшон, которая не портит прическу;

повязки и тюрбаны из мягкой шерсти.

Укрепляйте защитный барьер волос.

Несмываемые средства — масла, кремы, кондиционеры — создают защитную пленку, удерживающую влагу и предотвращающую ломкость. Полезны керамиды, натуральные масла (аргановое, кокосовое, жожоба), пантенол, гиалуроновая кислота, масло ши и сквалан.

Пересмотрите рацион.

Включайте омега-3 (лосось, скумбрия, льняное масло, авокадо), витамины А, Е и С (морковь, шпинат, цитрусовые, орехи) и полноценный белок для силы и роста волос.

Прячьте длину под одежду.

Если голова остаётся открытой, защитите волосы пальто или шарфом, чтобы снизить контакт с морозным ветром.

источник: whoopee