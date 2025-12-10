Зима ставит перед волосами особые испытания: холод, сухой воздух и ветер делают их ломкими и тусклыми. Но что делать, если вы не любите носить шапку? Специалист объяснила, как защитить волосы и кожу головы в мороз без головного убора.
Эксперт: Анна Убилава, трихолог
Как холод влияет на волосы
Длительное пребывание на морозе без защиты ухудшает кровообращение кожи головы, а значит, фолликулы получают меньше кислорода и питательных веществ. Волосы становятся слабее и могут чаще выпадать.
Сухой воздух и ветер вытягивают влагу из волоса, повреждая кутикулу. Это делает волосы ломкими, пористыми, усиливает пушистость и электризацию, а кончики начинают сечься. Кроме того, холод может провоцировать обострение кожных проблем — себорейного дерматита, псориаза, сопровождающихся зудом и шелушением.
Как защитить волосы без шапки
Никогда не выходите на улицу с влажными волосами.
Даже слегка влажные волосы становятся хрупкими, а кожа головы — уязвимой. Сушка обязательна.
Используйте альтернативы шапке:
- капюшон с подкладкой из флиса, меха или плотного хлопка;
- объемный шарф, закрывающий голову;
- тонкая шелковая подшапка под капюшон, которая не портит прическу;
- повязки и тюрбаны из мягкой шерсти.
Укрепляйте защитный барьер волос.
Несмываемые средства — масла, кремы, кондиционеры — создают защитную пленку, удерживающую влагу и предотвращающую ломкость. Полезны керамиды, натуральные масла (аргановое, кокосовое, жожоба), пантенол, гиалуроновая кислота, масло ши и сквалан.
Пересмотрите рацион.
Включайте омега-3 (лосось, скумбрия, льняное масло, авокадо), витамины А, Е и С (морковь, шпинат, цитрусовые, орехи) и полноценный белок для силы и роста волос.
Прячьте длину под одежду.
Если голова остаётся открытой, защитите волосы пальто или шарфом, чтобы снизить контакт с морозным ветром.
источник: whoopee
